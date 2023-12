Naton ex-komentaja: Vladimir Putinille käy kuin viimeiselle tsaarille

Nato-joukkojen komentajana aiemmin toiminut Yhdysvaltain laivaston amiraali evp. James Stavridis ennustaa karua kohtaloa Venäjän diktaattori Vladimir Putinille.

Stavridis kommentoi viestipalvelu X:ssä venäläisen propagandakanava Sputnikin uutista, jossa oli vääristelty Naton ex-komentajan lausuntoja.

– Ette onnistuneet muistuttamaan seuraajianne, että olen sanonut tänä vuonna myös tämän: Putin murhasi (Jevgeni) Prigozhinin ja Putin on kaikkien aikojen parhain Nato-jäsenyyden myyjä, ja hän luulee olevansa (Josif) Stalin, mutta hänelle käy kuin Nikolai II:lle, Venäjän viimeiselle tsaarille.

Nikolai II ja hänen perheensä teloitettiin vuonna 1918.

– Putinilla on edelleen yksinvalta Venäjällä, mutta tyytymättömyyden jylinät ovat ilmeisiä – Prigozhinin kapinasta satoihin tuhansiin nuoriin sotilasikäisiin miehiin, jotka ovat äänestäneet jaloillaan ja lähteneet kotimaastaan, Stavridis toteaa Newsweekille.

– Sanoisin, että ajan mittaan todennäköisyys sille, että Putin kaadetaan kuin Nikolai II on suurempi kuin se, että hän kohtaa luonnollisen kuoleman Stalinin tavoin. Hänen on neuvoteltava Ukrainassa epäonnistumiselleen ratkaisu, jonka avulla hän voi julistaa voiton ja pitää kiinni Krimistä ja maasillasta Venäjälle, muuten panokset häntä vastaan nousevat vääjäämättä. Tässä mielessä hän on jo hävinnyt sodan.

Hey @SputnikInt You failed to remind your followers I've also said this year that: Putin murdered Prigozhin, that Putin is the greatest salesman for NATO membership ever, and that he thinks he is Stalin but will end up like Nicholas II, the last Tsar of Russia. https://t.co/xwQpsLh99F

