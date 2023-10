Naton ex-komentaja kertoo, miten sota loppuisi – ”Vladimir Putin tietää”

Venäjän Ukrainaa vastaan käymä hyökkäyssota ei Naton Euroopan-joukkojen entisen komentajan, kenraaliluutnantti evp. Ben Hodgesin mukaan välttämättä ole pitkäkestoinen konflikti, mutta siitä tulee sellainen, elleivät Yhdysvallat sekä Saksa ja muut Euroopan maat sitoudu selkeästi auttamaan Ukrainaa kohti voittoa.

– Itse asiassa tämä sota kestää, koska Yhdysvallat on puoltanut Ukrainan sotilaallista tukemista varmistaakseen, että se kykenee jatkamaan taistelua, mutta julistamatta koskaan nimenomaisesti, että tavoitteena on voitto, amerikkalaiskenraali sanoo ranskalaislehti Le Figarolle antamassaan haastattelussa.

Presidentti Joe Bidenin lausunnot, joiden mukaan Yhdysvallat jatkaa Ukrainan tukemista ”niin kauan kuin on tarpeen”, ovat Hodgesin mielestä tyhjää puhetta niin kauan, kunnes sotilasapu riittää kääntämään voimasuhteet Ukrainan eduksi.

– Tämän takia konflikti jatkuu. Vladimir Putin tietää, että jos hän kestää tarpeeksi kauan, kärsivällisyys ja apu loppuvat. En pidä lainkaan käsitteestä ”sotaväsymys”, sillä meillä ei ole mitään aihetta väsyä. Ukrainalaisilla on oikeus olla väsyneitä, koska he ovat ne, jotka taistelevat, Hodges toteaa.

Läntisten johtajien olisi hänen mukaansa tehtävä kansalaisille selväksi, että on länsimaiden elintärkeiden etujen mukaista taata Ukrainan voitto ja työntää Venäjän joukot takaisin vuoden 1991 Ukrainan rajoille.

Vladimir Putin ei tappioista piittaa

Historia on Hodgesin mukaan osoittanut, että sota on aina tahdon ja logistiikan testi. Ukrainan kansa ja ukrainalaiset sotilaat ovat hänen mukaansa tahdonvoimaltaan ylivoimaisia, koska he puolustavat omaa kotimaataan.

– Yhdeksän vuotta sodan alkamisesta Venäjä pitää hallussaan vain 20 prosenttia Ukrainan alueesta ja menettää asemiaan joka päivä. Ne venäläiset sotilaat, jotka sotisivat Ukrainassa, jos saisivat itse valita, mahtuisivat luultavasti yhteen koulubussiin. Yli puoli miljoonaa venäläistä on jättänyt maansa mieluummin kuin lähtenyt rintamalle, Hodges sanoo.

– Presidentti Putin jatkaa sotaansa, koska hän ei piittaa siitä, kuinka monta sotilasta kuolee. Hänen ei tarvitse hakea hyväksyntää duumalta tai medialta, eikä hän pelkää protesteja. Putin lopettaa sodan vasta, kun hän huomaa, että hän on sen hävinnyt tai häviämässä. Niin tapahtuu vain, jos Yhdysvaltain presidentti, Ranskan presidentti, Saksan liittokansleri ja Britannian pääministeri yhdessä sanovat, että Ukrainan on voitettava. Silloin Putin käsittää, että 54 kansakuntaa taistelee Ukrainan puolesta, Hodges toteaa.

Krim on voiton avain

Ukrainan meneillään olevassa vastahyökkäyksessä on Hodgesin mukaan kyse paljon monisäikeisemmästä asiasta kuin yleisesti on ymmärretty. Operaatioita ei toteuteta ainoastaan maalla, vaan myös merellä, ilmassa, tietoverkoissa, avaruudessa ja informaatioulottuvuudessa eli kaikilla nykyaikaisen sodankäynnin osa-alueilla.

– Ukrainan kannalta tämän monitahoisen operaation tavoitteena on vapauttaa Krim, joka on sodan kannalta ratkaiseva alue. On selvää, että se, joka hallitsee Krimiä, on tämän sodan voittaja, Hodges sanoo.

– Venäläiset viis veisaavat Donbassista muuten, mutta he tarvitsevat maakaistaleen, joka ulottuu Donin Rostovista Asovanmerta myötäillen Krimille. Loput 84 prosenttia ei heitä kiinnosta. Tätä ”maasiltaa” he kuitenkin tarvitsevat säilyttääkseen Krimiin kiinteän yhteyden.

Niin kauan kuin Krim pysyy Venäjän hallinnassa, venäläiset voivat hänen mukaansa edelleen laukaista ohjuksia Mustaltamereltä, tukeutua niemimaan lentotukikohtiin ja tarjota logistista tukea Etelä-Ukrainassa taisteleville joukoille.

– Ukrainalaiset tietävät, etteivät he ole koskaan turvassa, jos Venäjä miehittää Krimiä, sillä silloin Venäjä pystyy sulkemaan kaikki heidän satamansa Mustallamerellä ja Asovanmerellä sekä estämään Ukrainan talouden jälleenrakentamisen, hän toteaa.