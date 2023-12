Nato-Suomi tarvitsee kriisinkestävän presidentin

Lokakuussa 2023 istuva tasavallan presidentti Sauli Niinistö antoi ajankohtaishaastattelun Ylen A-studio -ohjelmassa. Päivänpolttavia aiheita käsiteltiin tuolloin laajasti, mutta mieleeni painui erityisesti presidentin vastaus kysymykseen neuvoista hänen seuraajalleen lähetyksen loppupuolella. Kiinnitin huomiota, miten pohdintansa päätteeksi Niinistö totesi raskaanoloisesti, ettei virka tulisi olemaan ”lepotuoli”.

Lienee oikein todeta, että toisen maailmansodan jälkeen luotu YK-perusteinen ja pitkälti Yhdysvaltojen tukema maailmanjärjestys on nyt suuren stressitestin alaisuudessa. Oman vaikeuskertoimensa tuovat järjestyksen pääarkkitehdin sisäiset vaikeudet ja häilyvä motivaatio pitää kiinni luomuksestaan. Vaikka Yhdysvaltojen suurstrategia on kestänyt aikaa ja edelleen perustuu vertaiskilpailijoiden nousun hillintään, maan presidentinvaalit ovat muuttumassa toistuvaksi epävarmuuden lähteeksi. Tämä on omiaan vaikeuttamaan Washingtonin johdonmukaista kykyä priorisoida rajallisia resurssejaan maailmalla, pitäen samalla liittolaiset varpaillaan.

Maailmanjärjestyksen stressitesti Euroopassa on kulminoitunut Venäjän sotaan. Sen taustalla voidaan katsoa olevan autoritäärisyyden kasvu, joka heijastuu sotien aloittamisen kynnyksen madaltumisena, kun kansalaiset eivät pääse vaikuttamaan valtiojohdon päätöksiin ottaa yhä isompia riskejä. Aito demokratia onkin muuttumassa maailman mittakaavassa harvojen etuoikeudeksi, kun tänä päivänä vain kolmasosa maailman väestöstä elää demokraattisessa valtiossa. Tämä on kiistaton ongelma myös lännelle, joka ei ole saanut globaalisti tukea Venäjään kohdistuville talouspakotteilleen. Globaalin etelän tuella Venäjän kyky jatkaa sotaansa olisi todennäköisesti loppunut jo tovi sitten, mutta ilman sitä ei selvästikään ole mahdollista ylläpitää rauhaa edes Euroopassa puhtaasti transatlanttisin voimin.

Ylipäätään on vaikea havaita mannerta, jossa kytevät ristiriidat eivät uhkaa kärjistyä. Pohjimmiltaan kyse on siitä, miten globaalien voimasuhteiden orastava muutos on aistittu muuallakin, kun Yhdysvaltojen haastajat – Kiina, Pohjois-Korea, Iran ja Venäjä etunenässä – katsovat eteensä avautuvan iskun paikan. Haasteena on, miten Yhdysvaltojen venyminen eri suuntiin kiihtyvän temmon keskellä vaikuttaa sen kykyyn hallita lopputulosten ohjaamista. Samat ongelmat vaivaavat eurooppalaisia valtioita, joiden ulkopolitiikan johdonmukaisuutta varjostaa kansallisissa vaaleissa toistuva nationalistinen nostalgia. Kipuilu kotona on tarjonnut sen kilpailijoille väylän vahvistaa niiden suhteellista asemaa vahvistamalla sisäisiä ristiriitoja lännessä.

Vallitsevan maailmanjärjestyksen puolustajien heikko hetki yhdistettynä autoritäärisyyden kasvuun on huolestuttava suunta, joka kiistatta lisää riskejä aiemmin epätodennäköisinä pidetyille konflikteille. Sota Ukrainassa on tästä selkein esimerkki, ja keskusteluun on samalla noussut erityisesti Taiwanin ja Kiinan mahdollinen kriisi, jonka globaalit vaikutukset olisivat katastrofaaliset.

Muutokset ovat rantautuneet Suomeenkin voimalla. Emme ole enää liittoutumaton valtio millään mittarilla, mikä kertoo ennen kaikkea globaalin leiriytymisen voimistumisesta – kun rivit tiivistyvät, paikkansa joutuu valitsemaan. Tästä mentaalisesta muutoksesta ja sen vaatimuksista Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle tulisi presidentinvaaleissakin olla ensisijaisesti kyse. En ole varma, onko Suomessa ehditty vielä täysin sisäistää maailmanpolitiikan trendien vakavaa luonnetta ja sen vaatimaa ajattelutavan muutosta. Kun hetki liittyä Natoon tuli, Suomi toimi nopeasti keskellä epävarmuutta sekä avautunutta ikkunaa sotilaalliselle liittoutumiselle. Yksimielisyydestä huolimatta kenties syvällisesti käsittelemättä jäi, miten Naton tarjoamasta välittömästä turvasta Venäjän uhkaan kyse ei kuitenkaan ollut historian päätepysäkistä.

Pohjimmiltaan sekä hieman kärjistäen voidaan katsoa, ettei Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ole enää aiemman tavoin itsenäistä. Politiikkojen tehtävä on luonnollisesti edistää Suomen etuja jatkossakin, mutta liittoutuminen on vaihtokauppa, jossa turvallisuutta saadaan vastineeksi sen tarjoamisesta muille. Meihin tulee kohdistumaan painetta ja odotuksia liittolaistemme suunnalta aiempaa suoremmin, kun olemme sitoutuneet osaksi 31:n valtion turvallisuustarpeita.

Suomen on opeteltava puhumaan liittokunnan kieltä ja ottamaan kantaa liittolaistemme puolesta kaukaiseltakin tuntuvissa paikoissa ja tavalla, joka syrjäyttää aidalla istumisen perinteitä. Unohtaa ei voi sitäkään, ettemme liittyneet Natoon määräajaksi. Liittokunnan haasteet ja sisäinen koheesio eivät ole staattisia, ja vuosikymmenten päästä näissä molemmissa voi tapahtua vielä suuriakin muutoksia. Siksi Suomi tarvitsee sekä lähivuosille että kauaskantoisemmankin kansallisen vision siitä, mitä sotilaallisesti liittoutuneena aiomme ulkopolitiikassamme tavoitella ja minkä varaan rakennamme turvallisuutta.

Välitöntä työlistaa dominoi väistämättä Venäjän uhkan hallinta niin kansallisesti kuin osana EU:ta ja Natoa. Kuten viime kuukausina olemme saaneet kokea, naapurin halu ja kyky haastaa Suomea entistä kovemmin on kasvussa. Venäjä-suhdettamme pitkään määritellyt provokaatioiden välttäminen kahdenvälisesti ei näyttele enää pääroolia vaan sen tilalla on korostumassa tarve aktiiviselle pelotepolitiikalle. Venäjä ei aio katsoa sivusta Naton laajentumista, kun se mukautuu osaltaan muutoksiin, luoden laadullisesti erilaisia uhkia niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Tällöin Suomessakin on opeteltava keskustelemaan avoimesti epämiellyttävistä asioista, kuten sotilaalliseen kriisiin varautumisesta tai vaikkapa itärajan muuttumisesta aktiiviseksi painotuskeinoksi henkiselle kriisinsietokyvyllemme.

Ensi vuonna vaaliuurnilla valitaan presidenttiä muutoksen keskellä olevassa Suomessa ja vaarallisemmaksi käyvässä maailmassa, jossa läntinen demokratian lähetystyö on muuttumassa sen puolustamiseksi omalla mantereella. Tyhjentävää agendaa on vaikea esittää, sillä kuten olemme nähneet, olosuhteet voivat hyvin nopeasti muuttaa Suomen painopisteitä. Strategisia valintoja on kuitenkin tehtävä ja ankkureita haettava, vaalien tarjotessa tälle pohdinnalle tärkeän alustan.

Virikkeeksi keskustelulle alla on listaus muutamista yleisistä suuntaviivoista Suomelle.