Nato-jäsenyys tuo Suomen ylle toinen toistaan eksoottisempia tiedustelulentoja

Suomen ensimmäinen Nato-vuosi on ollut lentokonebongareille kuin havaintojen karkkia. Suomen ilmatilassa on nähty useita kiehtovia ilma-aluksia, jotka eivät ole aiemmin meillä päin vierailleet. Eksoottisin havainto tehtiin vuoden 2024 ensimmäisinä päivinä, kun Itä-Suomessa havaittiin suurella todennäköisyydellä Yhdysvaltojen legendaarinen tiedustelukone Lockheed U-2.

Ensimmäisen julkisesti tiedossa olevan valvontalennon Suomen Nato-aikana teki Yhdysvallat maaliskuussa 2023.

Yhdysvallat on käyttänyt valvontalentoihin Boeingin RC-135 Rivet Joint -konetta ainakin maaliskuussa ja toukokuussa. Iso-Britannia käytti samaten RC-135 Rivet Jointia valvontalennolla itärajalle 2023. Tuolloin Suomen yllä lensi RC-135W lähti Waddingtonin tukikohdasta Lincolnshiressa aamukahdeksan jälkeen, kaarsi Saksan ja Puolan kautta Baltian yli ja lensi Suomi-neidon päälaelle ja kääntyi takaisin vasta Kaldoaivin erämaan yllä.

Joitakin päiviä Britannian tekemän valvontalennon jälkeen lokakuussa 2023 myös Yhdysvaltain ilmavoimat kävi valvontalennolla. Nyt Suomen yllä kaarteli Helsingin Sanomien mukaan RC-135U Combat Sent -tiedustelukone. Sen tehtävä on kerätä tietoja vastustajan tutkasignaaleista.

Elokuun alkupuolella Suomen yllä käväisi ranskalainen A330 MRTT -kone. Sen tehtävä ei kuitenkaan ole tiedustelu, vaan toisten koneiden tankkaus ilmassa. Myös Ruotsin tiedustelun Gulfstream-suihkukoneista muokatut tiedustelukoneet, ”Korpenit” eli korpit, ovat jo tuttu näky Suomen ilmatilassa.

Syyskuussa Nato teki miehittämättömän valvontalennon Northrop Grummanin RQ-4D Global Hawk ”Phoenix” -lennokilla. Global Hawk lensi itärajan myötäisesti ja kääntyi Kajaanin yllä takaisin. Naton ilmavalvonnan lennokkeja säilytetään Italian Sigonellassa, ja sieltä käsin tätäkin yksilöä operoitiin. Hawk-koneet muistuttavat tavanomaista lentokonetta varsin vähän; ne ovat hiukan futuristisen oloisia, jättimäisiä laitteita. Sen siipien kärkiväli on lähes 40 metriä – mittakaava hahmottuu, kun yrittää kuvitella kolme sulkapallokenttää pituussuunnassa peräkkäin. Global Hawkin valmistajan Northrop Grummanin, että koneen sensorit yltävät jopa noin 500 kilometrin päähän. Niinpä Suomenlahdella ja Suomen yllä lentäessään RQ-4D Global Hawk voi saada sensoreihinsa informaatiota esimerkiksi Pietarista, Kamenkan eli Kaukjärven sotilasalueesta, Petroskoista ja sen kupeessa olevasta sotilasalueeta sekä Alakurtin tukikohdasta.

Kaikki edellä mainitut valvontalennot on toteutettu siten, että koneiden transponderi eli toisiotutka on ollut päällä ja lähettänyt tietoa koneen sijainnista. Näin niiden lentoreitti on piirtynyt kansainvälisiin lentotietopalveluihin kuten Flightradar24:iin ja ADS-B -exchangeen, joista niitä on voinut seurata kuka tahansa tarkkaavainen konebongari.

Vielä Global Hawkia eksoottisempaakin herkkua oli tarjolla 3. tammikuuta, kun savonlinnalainen harrastajakuvaaja tähyili taivaalle ja sai kahdesta havainnostaan jälkimmäisen kuvattua. Kerimäkeläisen marjatilan yli vaikutti lentävän kylmän sodan kuuluisin tiedustelukone, Lockheed U-2 eli ”Dragon Lady”. Tämä yksipaikkainen, liidokkia muistuttava kone voi lentää vaivatta yli 20 kilometrin korkeudessa. Lentokorkeuden vuoksi lentäjät käyttävät avaruuspuvun kaltaisia painepukuja.

Tätä Savonlinnassa havaittua lentoa ei kuitenkaan näkynyt missään lentotietopalveluissa. Koneen transponderi ei siis ollut päällä. Mutta Helsingin Sanomat sai Puolustusvoimien pääesikunnan myöntämään, että kyseessä oli valvontalento. Lennon on täytynyt olla Yhdysvaltojen ilmavoimien tekemä, sillä muilla näitä hämmästyttäviä koneita ei ole.

Muita Nato-maiden käyttämiä miehitettyjä tiedustelu- tai valvontakoneita Euroopan taivaalla ovat esimerkiksi ilmavalvonta- ja taistelunjohtokone Boeing E-3 Sentry jolla on huomiota herättävän kokoinen kiekkomainen tutka, merivalvontakone Boeing P-8 Poseidon ja lähes valokuvamaista kuvaa tuottavaa sar-tutkaa käyttävä Northrop Grumman E-8 Joint Stars.

Todellisuudessa jokin näistä tai jopa muitakin tiedustelukoneita on saattanut jo vierailla Suomen yllä. Läheskään kaikkia tiedustelulentoja ei suoriteta siten, että ne näkyisivät julkisissa lentotietopalveluissa tai osuisivat ammattimaisimmankaan lentobongarin tähtäimeen.