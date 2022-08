NASA kumoaa myytin: Avaruudessa kuuluu ääntä

Perinteisen käsityksen mukaan avaruudessa ei voi kuulla minkäänlaisia ääniä, sillä ääniaallot eivät pääse etenemään tyhjiössä.

Yhdysvaltain avaruusjärjestö NASA huomauttaa, että avaruus ei ole todellisuudessa täydellinen tyhjiö, sillä galaksien ympäristöstä löytyy valtavia määriä kaasua ja muuta ainetta.

NASAn eksoplaneettoja etsivä tutkijaryhmä on julkaissut äänitteen erään galaksin keskustassa sijaitsevasta mustasta aukosta.

– On olemassa harhakäsitys siitä, ettei avaruudessa ole ääntä. Se perustuu siihen, että suurin osa avaruudesta on lähes tyhjiötä, jossa ääniaallot eivät voi edetä. Galaksiryhmässä on kuitenkin niin paljon kaasua, että olemme havainneet ääniä. Tässä julkaisussa se on vahvistettuna ja sekoitettuna muun informaation kanssa, jotta voimme kuulla mustan aukon päästämät äänet, NASA tiedottaa Twitterissä.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e

