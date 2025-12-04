Verkkouutiset

Ambulanssi Helsingissä. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Nämä terveyspalvelut laittomasti maassa olevat saavat jatkossa

  • Julkaistu 04.12.2025 | 16:40
  • Päivitetty 04.12.2025 | 16:40
  • Maahanmuutto
Paperittomia arvioidaan olevan Suomessa muutama tuhat.
Hyvinvointialueen on järjestettävä laittomasti maassa oleskelevalle henkilölle terveydenhuoltolain mukaisen kiireellisen hoidon lisäksi yksilölliseen lääketieteelliseen tarpeeseen perustuva välttämätön kiireetön hoito. Kiireetön hoito järjestetään, jos sen epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta henkilön terveydentilan tai vamman vuoksi, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessa.

Välttämätön kiireetön hoito olisi järjestettävä myös, jos hoitamatta jättäminen vaarantaisi vakavasti muun henkilön tai väestön terveyden, tai hoidettavan alaikäisen lapsen hyvinvoinnin.

Lisäksi hyvinvointialueen on järjestettävä laittomasti maassa oleskelevalle hänen raskauteensa, synnytykseensä ja synnytyksen jälkihoitoon liittyvät terveyspalvelut. Vammaiselle henkilölle on tarjottava hänen vammaisuutensa vuoksi välttämättömät kiireettömät terveyspalvelut.

Laki muuttuu siltä osin, että aiemmin paperittomat ovat saaneet hoitoa esimerkiksi pitkäaikaissairauksiin, nyt tämä tehdään yksilöllisen harkinnan perusteella.

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 5. joulukuuta. Lait tulisivat voimaan 1.1.2026.

Toukokuussa arvioitiin, että paperittomia on Suomessa noin 3000-4000. Heistä suurin osa oleskelee Helsingissä tai sen lähialueilla.

