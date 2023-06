Nämä seikat osoittavat Venäjän heikkouden

Nykyään Ukrainan digitalisaatioministerin neuvonantajana toimiva ukrainalais-virolainen Jaanika Merilo kirjoittaa Eesti Päevalehdessä Wagnerin kapinan vaikutuksesta Venäjään. Merilo on aiemmin toiminut useiden eri ukrainalaisministerien ja pormestarien neuvonantajana. Lisäksi hän on työskennellyt muun muassa suomalaisen Arvopaperi-lehden suomenkielisenä toimittajana ja Venäjä-analyytikkona.

Merilo arvioi, että Wagnerin juhannuskapina oli ohjattu näytelmä, jonka tarkoitus oli pikemminkin näyttää mikä oli mahdolista varsinaisen vallankaappaamisen sijaan.

Merilo huomauttaa, että kapinan puhkeamisen jälkeen Vladimir Putinilta odotettiin puhetta, jossa tämä korostaisi kuinka kaikki on hallinnassa. Sen sijaan Putin julisti ”25 000 miehen kapinallisjoukon kansalliseksi turvallisuusuhaksi” ja vertasi tilannetta vuoteen 1917, jolloin tsaarin syrjäyttäminen onnistui johtaen lopulta tämän surmaan.

– Putin selvästi samaistuu tsaarin eikä kaappaajiin. Samoin jäivät seurauksetta Putinin uhkaukset hävittää kapinaan nousseet petturit. Putin ei ainoastaan neuvotellut terroristin kanssa, vaan antoi [Jevgeni] Prigožinille takaisin aiemmin takavarikoidut suuret setelipinkat, väärennetyt passit ja perään vielä vilkutettiin ystävällisesti, kun tämä lähti Valko-Venäjälle.

Merilon mukaan koko kapina ja sen lopettamiseksi tehty kompromissi osoittivat tsaarin olevan heikko, ja kuten Merilo huomauttaa, Venäjällä ei pidetä heikkoudesta.

– Jos Putinilla ei ole enää tähänkään mennessä ollut varsinaista suurta kannatusta, nähtiin kuinka vähäistä se todella on, kun miljoonakaupunki Rostovissa tervehdittiin valtaa kaappaamaan lähtevää rikollista riemunhuudoin.

Toiseksi koko kaappausyritys osoittaa kuinka ”suojaton Venäjä itse asiassa on”.

– Aseistettu rikollinen voi rauhallisesti edetä valtatietä pitkin Moskovan oblastiin antaen matkansa aikana ampua alas alas seitsemän helikopteria ja sotilaslentokonetta. Samalla Venäjän puolustajat kykenivät ainoastaan purkamaan teitä ja rakentamaan barrikadeja.

Merilo arvioi, että todennäköisesti Prigožin oli jo pidemmän aikaan valmistellut kapinaa, suunnitellut reittejä ja kerännyt aseistusta, jota taas Venäjän armeijalta näytti puuttuvan.

– Aseistuksen puuttumisen ohella kansa näki myös pakenevat miliisit, toimettoman kansalliskaartin ja [Ramzan] Kadyrovin TikTok-armeijan, joka osittain ilmeistyi paikan päälle vasta sen jälkeen, kun viimeinen tankki oli jo jättänyt sirkuksen.

Merilo huomauttaa, että Venäjän ”valtio on menettänyt väkivaltamonopolinsa Putinin itsensä luoman Wagner-hirviön kautta, ja tätä monopolia on erittäin vaikea saada takaisin”.

– Samaten valtio on menettänyt lainkäytön monopolinsa ja terroristi voi yksinkertaisesti lähteä kävelemään. Mieleen tulevat meemit, joissa sanotaan ”sodanvastaisia kylttejä kantaneet mielenosoittajat eivät tienneet, että vankilan välttämiseksi heidän tulisi ampua alas vielä pari helikopteria”.

Merilon mukaan nämä kapinatapahtumat ovat erittäin demoralisoivia ”armeijalle, jonka pitäisi miehittää toista valtiota samalla kun oma koti on turvaamaton”.

– Neljänneksi ja tärkeimmäksi kyseinen kaappausyritys osoittaa, että vallankaappaus on mahdollinen ja täysin toteutettavissa. Sen näkivät niin Putin kuin myös myöhemmät mahdollisesti lavalle nousevat voimat.

Tästä syystä Merilo on taipuvainen arvelemään, ettei ”kyse ollut epäonnistuneesta vallankaappauksesta, vaan ohjatuksesta näytelmästä, jonka pitikin osoittaa Putinille: ’Me olisimme saavuttaneet sinut ja Kremlin. Vallankaappaus on mahdollinen, jos sinä…'”

– Enempää emme tiedä ennen kuin näyttämön takaa tulee esiin näytelmän ohjaaja, jolla on ilmeisesti tiivis kytkös Kremlin torneihin tai hän on itse yhdessä niistä. Kaikki sujui liian helposti ja yllättäen. Veteleekö naruista kaikkein selvin ehdokas, Putinia lähellä oleva liikemies Juri Kovaltšuk, vai joku toinen, sen aika näyttää. Selvää on, että tulossa ovat ”sarjan uudet tuotantokaudet”, jotka jatkavat Putinin loppua.