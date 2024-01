Nämä ovat Suomen suosituimmat koirarodut

Vuonna 2022 rekisteröintejä oli 48 735 eli niiden määrä laski viime vuonna 10,1 prosenttia.

Koronavuonna 2021 rekisteröintien määrä kasvoi vuodesta 2019 kaikkiaan lähes 17 prosentilla. Nyt rekisteröintien määrä laski 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälin tasolle.

– Koronavuosina koiranpentujen kysyntä ylitti monessa rodussa reilusti tarjonnan. Rekisteröintien määrän lasku näkyy nyt koiranpentujen kysynnän vähenemisenä, mutta suositut koirarodut pitävät yhä pintansa, kertoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen tiedotteessa.

Noutajat kasvattivat suosiotaan

Labradorinnoutaja on ollut vuodesta 2009 alkaen Suomen suosituin koirarotu. Sille ei ole vieläkään löytynyt suosiossa haastajaa. Labradorinnoutajia rekisteröitiin viime vuonna 2 548. Seuraavaksi eniten rekisteröitiin kultaisianoutajia (1 276) ja kolmanneksi eniten shetlanninlammaskoiria (1 107). Neljäntenä on saksanpaimenkoira.

Kymmenen suosituimman rodun listalla ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Kymmenennelle sijalle nousi nyt cockerspanieli. Seitsemän suosituinta rotua ylsivät viime vuonna yli tuhannen koiran rekisteröintimäärään.

Kymmenen suosituimman koirarodun joukossa on kaksi kotimaista rotua, viidenneksi eniten rekisteröidyn suomenlapinkoiran lisäksi kahdeksanneksi suosituimpana suomenajokoira.

Karjalankarhukoira on kasvattanut viime vuonna suosiotaan kivuten sadan suosituimman rodun listalla sijalle 12. Rodun rekisteröintimäärät ovat nousseet huomattavasti.

Suomenpystykorva on heti seuraavana sijalla 13. Viides kotimainen koirarotu, lapinporokoira, löytyy sijalta 39.

Viime vuonna Kennelliittoon rekisteröitiin koiria yhteensä 312 koirarodusta tai rotumuunnoksesta. Useissa roduissa rekisteröintimäärät ovat hyvin pieniä, vain muutamia koiria.

Arviolta kolme neljästä Suomen koirasta on Kennelliiton rekisterissä

Suomessa rekisteröityjen rotukoirien suosio on perinteisesti ollut vankka. Taloustutkimuksen Kennelliitolle viime maaliskuussa tekemän arvion mukaan Suomessa on noin 800 000 koiraa. Näistä arviolta kolme neljästä, eli noin 580 000 koiraa on rekisteröity Kennelliittoon.

Koirien tunniste- ja haltijatietojen ilmoittaminen Ruokaviraston ylläpitämään valtion koirarekisteriin tuli siirtymäajalla pakolliseksi vuoden 2023 alusta.

Kennelliiton rotukoirarekisteri ja monirotuisille koirille tarkoitettu tunnistusmerkintätietokanta täydentävät Ruokaviraston rekisteriä tarjoamalla koiranomistajille ja koiranostajille monipuolisesti tietoa rekisterissä olevien koirien terveydestä, luonteen arvioinnista ja harrastustuloksista.

Koska koiran tietojen ilmoittaminen sekä Ruokaviraston että Kennelliiton rekisteriin tuo koiranomistajille ja -haltijoille ja etenkin koirankasvattajille tuplatyötä, on Kennelliitto sopinut Ruokaviraston kanssa käynnistävänsä tämän vuoden alussa selvityksen Kennelliiton ja Ruokaviraston rekisterien yhteiskäytöstä ja rajapintayhteistyön mahdollisuuksista.