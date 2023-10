Nämä ovat neljä suurinta myyttiä Ukraina-avusta – ”Rahaa ei anneta holtittomasti”

Yhdysvallat on ollut yksi suurimmista Ukrainan tukijoista Venäjän hyökkäyksen aikana. Vaikka kansan hyväksyntä Ukrainan tukemiselle on ollut vahvaa, on Yhdysvalloissa alkanut sisäpoliittinen keskustelu Ukrainan tukemisen järkevyydestä

Hudson instituutin turvallisuuspolitiikan tutkija Luke Coffey arvioi instituutin raportissa yleisimpiä Yhdysvalloissa esille nousseita virheellisiä väitteitä Ukrainan tukemisesta.

Myytti: Yhdysvalloilla ei ole varaa tukea Ukrainaa mittavasti

Coffeyn mukaan Yhdysvaltojen kongressi on on määritellyt tarkasti rahojen käyttötarkoituksen niitä myönnettäessä. Hänen mukaansa Ukrainan tukeminen maksaa noin 68 Yhdysvaltain dollarin senttiä asukasta kohti. Suuri osa tuesta käytetään hänen mukaansa Yhdysvaltalaisen materiaalin ostoon, joten raha ei hänen mukaansa katoa Yhdysvalloista.

Myytti: Ukrainalle myönnettyjen avustusrahojen käyttöä ei valvota riittävästi

Ukrainalle myönnetyt avustukset ovat Coffeyn mukaan erittäin tarkasti valvottuja. Hänen mukaansa liittovaltion hallintoelimet käyttävät merkittävät määrät resursseja annettujen varojen käytön tarkkailuun ja seurantaan. Coffey kirjoittaa, että merkittäviä väärinkäytöksiä tai holtitonta rahankäyttöä ei ole havaittu.

Myytti 3. Yhdysvallat on tukenut Ukrainaa ylivoimaisesti eniten kaikista maista

Todellisuudessa Coffeyn mukaan Euroopan maiden yhteenlaskettu tuki Ukrainalle on yli kaksinkertainen Yhdysvaltojen myöntämään tukeen verrattuna. Myöskään bruttokansantuotteeseen verrattuna Yhdysvallat ei ole kärjessä.

Myytti 4. Venäjä on vain harhautus, Yhdysvaltojen tulisi keskittyä Kiinaan

Coffey kuvailee Venäjää Kiinan kumppaniksi, minkä vuoksi hänen mukaansa heikentynyt Venäjä tarkoittaa sitä, että myös Kiina on heikentynyt. Kiina myös tarkkailee hänen mukaansa tarkasti lännen toimia Ukrainan tukemisessa ja länsimaiden toimenpiteiden laajuutta.

Don’t believe the myths about Ukraine aid:

❌Blank checks for Ukraine: FALSE

❌Not enough oversight: FALSE

❌Ukraine distracts from China: FALSE

❌Europe doesn’t do enough: FALSE

Get the facts here 👉🏻 https://t.co/TpwWFOXNmE pic.twitter.com/Atm8dXwj51

— Luke Coffey (@LukeDCoffey) September 29, 2023