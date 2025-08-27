Nämä nuoret perustivat rokoteyhtiön – jättimenestys

Vuoden 2025 Espoon seudun nuoreksi yrittäjäksi on valittu RokoteNyt Oy:n yrittäjät Nicolas Wuolle, Otto Silventola ja Aleksi Tarkkonen.

RokoteNyt tarjoaa kaikki yleisimmät rokotteet rokotebusseistaan sekä rokoteklinikaltaan ilman ajanvarausta. Sen liikevaihto ylsi kesäkuussa 2025 päättyneellä tilikaudella yli 2 000 000 euroon, tilikauden tuloksen ollessa 96 000 euroa. Yhtiö työllistää tällä hetkellä 18 työntekijää.

Yrityksen tavoitteena on ollut tehdä rokottautumisesta mahdollisimman helppoa.

– Olemme onnistuneet liiketoiminnan avaamisessa uusille alueille erinomaisesti. Tavoitteenamme on laajentua jatkossakin uusille paikkakunnille rokoteklinikoiden ja liikkuvien yksiköiden voimin. Olemme myös viime vuosina kasvaneet yritys- ja kuntarokotuksien parissa, ja näemme tässä paljon potentiaalia myös tulevan kasvun kannalta, Otto Silventola sanoo tiedotteessa.

RokoteNyt on täysin kotimainen ja perustajiensa omistama kasvuyritys. Yritys tarjoaa kaikkia rokotuksia ilman ajanvarausta yli 70 viikoittaisesta pysähdyspaikasta Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Sen palveluvalikoima koostuu liikkuvista rokotebusseista sekä Helsingin Bulevardilla sijaitsevasta rokoteklinikasta.