Verkkouutiset

RokoteNyt Oy:n yrittäjät Nicolas Wuolle, Otto Silventola ja Aleksi Tarkkonen. Kuva: Espoon Yrittäjät

Nämä nuoret perustivat rokoteyhtiön – jättimenestys

  • Julkaistu 27.08.2025 | 18:00
  • Päivitetty 27.08.2025 | 13:03
  • Yrittäjyys
RokoteNyt tarjoaa kaikki yleisimmät rokotteet rokotebusseistaan.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Vuoden 2025 Espoon seudun nuoreksi yrittäjäksi on valittu RokoteNyt Oy:n yrittäjät Nicolas Wuolle, Otto Silventola ja Aleksi Tarkkonen.

RokoteNyt tarjoaa kaikki yleisimmät rokotteet rokotebusseistaan sekä rokoteklinikaltaan ilman ajanvarausta. Sen liikevaihto ylsi kesäkuussa 2025 päättyneellä tilikaudella yli 2 000 000 euroon, tilikauden tuloksen ollessa 96 000 euroa. Yhtiö työllistää tällä hetkellä 18 työntekijää.

Yrityksen tavoitteena on ollut tehdä rokottautumisesta mahdollisimman helppoa.

– Olemme onnistuneet liiketoiminnan avaamisessa uusille alueille erinomaisesti. Tavoitteenamme on laajentua jatkossakin uusille paikkakunnille rokoteklinikoiden ja liikkuvien yksiköiden voimin. Olemme myös viime vuosina kasvaneet yritys- ja kuntarokotuksien parissa, ja näemme tässä paljon potentiaalia myös tulevan kasvun kannalta, Otto Silventola sanoo tiedotteessa.

RokoteNyt on täysin kotimainen ja perustajiensa omistama kasvuyritys. Yritys tarjoaa kaikkia rokotuksia ilman ajanvarausta yli 70 viikoittaisesta pysähdyspaikasta Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Sen palveluvalikoima koostuu liikkuvista rokotebusseista sekä Helsingin Bulevardilla sijaitsevasta rokoteklinikasta.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)