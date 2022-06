Nämä laitteet ovat vaarassa ukkosella

Paikallisten ukkoskuurojen on ennustettu iskevän Suomen etelä- ja länsiosiin lähipäivien aikana.

Asiantuntijan mukaan töpselit kannattaa ottaa irti seinästä erityisesti maaseudulla, mutta kaupungissa perinteisestä varotoimesta on tuskin suurta hyötyä.

Salamanisku voi aiheuttaa sähköverkkoon ylijännitepiikin, joka rikkoo latauksessa olleen puhelimen tai tietokoneen. DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko sanoo riittävän varautumistason ukonilman iskiessä määräytyvän asuinpaikan mukaan.

– Haja-asutusalueilla sähkö kulkee usein pitkin ulkolinjoja, jotka ovat alttiimpia ukonilman aiheuttamille häiriöille, Aavikko toteaa tiedotteessa.

Kodin valojen vilkkuminen kertoo jännitteen vaihteluista ja virtapiikeistä lähialueella.

– Tällöin on hyvä ottaa töpselit irti kaikista herkän elektroniikan laitteista, kuten televisiosta, radiosta, pelikonsoleista, modeemista, jatkoroikista, digiboksista sekä tietokoneen ja puhelimen latureista. Riski ukkosen aiheuttamista sähkövioista on pieni, mutta huonon tuurin osuessa kohdalle vaarana on laiterikko tai jopa tulipalo, Sami Aavikko sanoo.

Hänen mukaansa riski on pienempi jääkaappipakastinten, peruskahvinkeitinten ja leivänpaahtimien osalta. Ne eivät yleensä vaurioidu pienistä jännitepiikeistä.

Tiheämmin asutuilla alueilla sähkö tulee rakennuksiin usein maakaapelein, jotka ovat suojassa salamoinnilta. Elektronisten laitteiden johtojen irrottaminen seinästä ei siis ole välttämättä tarpeellista taajaman kerrostaloissa.

– Oman turvallisuudentunteen merkitystä ei kuitenkaan pidä väheksyä. Jos se suo lisää mielenrauhaa, kannattaa kaikin mokomin ottaa digilaitteiden virtajohdot pois seinästä sekä irrottaa myös antenni- ja tietoliikennekaapelit, Aavikko jatkaa.