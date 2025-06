Nämä kunnat täyttyvät juhannuksena, väestö jopa viisinkertaistuu

Tilastokeskus on jälleen julkaissut juhannuskertoimen, joka kuvaa väestön muutosta juhannuspäivänä suhteessa tavanomaiseen päivään. Väkimäärän muutosta on tarkasteltu kussakin Manner-Suomen kunnassa. Kokeellinen laskenta perustuu mobiilipaikannusdataan.

Kuntien tavanomainen väestö määritellään aiempien joulu- ja juhannuskerrointen tapaan. Perustana on koronan sydänajan 1.4.2020 päiväväestö. Tätä on korjattu kunnittaisen asukasluvun muutoksella 2020–2024. Kyseinen ajankohta ei poikkeuksellisesti ollut matkailusesonkia Lapissakaan.

– Etelä-Savon Puumala on nyt saavuttanut superkertoimen: 5,00. Se tarkoittaa, että väestöä oletetaan olevan viisinkertainen määrä eli 400 prosenttia enemmän kuin normaalisti. Tarkastelujaksollamme Puumalan juhannuskerroin on noussut vuosittain, kerrotaan Tilastokeskuksen Tieto&trendit -artikkelissa.

Puumalan lisäksi yli neljän juhannuskertoimen kuntia ovat Luhanka (4,81), Kuhmoinen (4,69), Kustavi (4,65) ja Hirvensalmi (4,15).

Puumalassa on kesämökkejä lähes kaksinkertainen määrä kunnan viralliseen asukaslukuun nähden. Se sijoittuukin ”mökkikertoimellaan” toiseksi koko maassa. Eniten mökkejä asukaslukuun nähden on kuitenkin Kustavissa – yli kolminkertainen määrä. Kuhmoinen on vertailun kolmas.

Hännänpäätä juhannuskertoimissa pitää yhä pääkaupunkiseudun Kauniainen. Siinä missä sen kerroin oli viime kerralla 0,58, se on nyt enää 0,52. Kauniaisissa väestöä oletetaan siis olevan juhannuksena lähes puolet eli 48 prosenttia vähemmän kuin tavallisesti.

Toiseksi pienin kerroin on Oulun naapurustossa Kempeleellä (0,58), jonka jälkeen tulevat Kajaani (0,65), Oulu (0,66), Raisio (0,67) ja Pirkkala (0,68).

– On kuitenkin huomattava, että vaikka kaupungeista lähdetäänkin maalle juhannuksen viettoon, monet suuremmat kaupunkimme ovat piristyneet aiemmista juhannuksista. Helsingin juhannuskerroin (0,71) on noussut viisi prosenttia, Espoon (0,71) neljä prosenttia ja Vantaan (0,82) peräti seitsemän prosenttia. Tampereen kerroin (0,70) on noussut kolme prosenttia ja Turun prosentin verran (0,72), artikkelissa huomautetaan.