Nämä kenraalit ylenivät itsenäisyyspäivänä

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on Suomen itsenäisyyspäivänä 6.12.2025 ylentänyt kolme puolustusvoimien kenraalikuntaan kuuluvaa upseeria.
Kenraalimajuri Rami Saari ylennettiin kenraaliluutnantiksi. Hän on toiminut Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkönä vuodesta 2022. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa Pääesikunnan komentopäällikkönä, Maavoimien operaatiopäällikkönä sekä Porin prikaatin komentajana.
Prikaatikenraalista kenraalimajuriksi ylennetty Pekka Turunen on toiminut Pääesikunnan tiedustelupäällikkönä vuodesta 2023. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa ainelaitoksen johtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, puolustusasiamiehenä Moskovassa ja apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnassa.
Prikaatikenraaliksi everstistä ylennetty Jaro Kesänen on toiminut Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorina vuodesta 2025. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa osastoesiupseerina Naton sotilaskomitean puheenjohtajan toimistossa, apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnassa sekä Utin jääkärirykmentin komentajana.
Upseerikunnan ylennyksiä tasavallan presidentti tekee tavallisesti kaksi kertaa vuodessa. Päivät ovat Puolustusvoimien lippujuhlan päivä 4. kesäkuuta sekä Suomen itsenäisyyspäivä 6. joulukuuta.