Näitä suomalaisia artisteja kuunnellaan Spotifyssä eniten, kärjessä yllättävä nimi

Suomalainen Sunrise Avenue -yhtye on noussut suomalaisten artistien miljoonakerhoon. Yhtyeellä on nyt runsaat miljoona kuukausittaista kuuntelijaa Spotifyssa. Kaiken kaikkiaan yhteensä 15 suomalaisen artistin tai yhtyeen kuukausittaiset kuuntelijaluvut ylittävät miljoonan rajan Spotifyssa tällä hetkellä, ilmenee suomalaisen musiikkikollektiivi Luxonian ylläpitämästä tilastosta.

Spotifyn tämän hetken suosituin suomalainen artisti on phonk-tyyliseen elektroniseen tanssimusiikkiin erikoistunut DJ FKU, jolla on 5,68 miljoonaa kuukausittaisia kuuntelijaa. Toisena on The Rasmus (4,54 miljoonaa) ja kolmantena Darude (4,16 miljoonaa).

– Suosituimpien suomalaisten listalla on tapahtunut viime aikoina mielenkiintoisia muutoksia. Sunrise Avenuen lisäksi miljoonakerhoon nousi pari viikkoa sitten elektronisen tanssimusiikin duo YES YES (1,13 miljoonaa). Lisäksi The Rasmus ohitti hiljattain kuuntelijamäärissä Daruden ja Luxonia-kollektiiviin kuuluva EDM-artisti Robbe (1,70 miljoonaa) puolestaan Käärijän (1,63 miljoonaa), kertoo listan päivityksestä vastaava Tomi Lindblom Luxoniasta tiedotteessa.

Kaiken kaikkiaan listan kuuntelijaluvuissa menestyvät erityisen hyvin suomalaiset elektronisen tanssimusiikin artistit. Viidentoista miljoonakerhoon kuuluvan suomalaisen artistin ja yhtyeen joukossa on seitsemän kotimaista EDM-artistia: DJ FKU, Darude, Skorde (joka on DJ FKU:n toinen artistinimi), Robbe, Janji, YOTTO ja YES YES.

Luxonia Family on Suomen suurin musiikkikollektiivi, johon kuuluu tällä hetkellä 17 elektronisen musiikin artistia sekä kolme alan taustavaikuttajaa. Kollektiivin tavoitteena on nostaa suomalaisen elektronisen tanssimusiikin ja sen artistien tunnettuutta Suomessa ja maailmalla.

Miljoonarajan ylittävät suomalaiset artistit ja yhtyeet / kuukausittaiset Spotify-kuuntelijat: 1. DJ FKU 5 682 040

2. The Rasmus 4 544 665

3. Darude 4 160 178

4. Apocalyptica 3 352 080

5. Nightwish 2 660 786

6. HIM 2 274 694

7. Skorde 1 956 056

8. KAJ 1 717 445

9. Robbe 1 708 632

10. Käärijä 1 630 111

11. Janji 1 265 830

12. YOTTO 1 227 409

13. Beast in Black 1 225 291

14. YES YES 1 139 304

15. Sunrise Avenue 1 001 389 Lähde: Luxonia

