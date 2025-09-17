Spotify poistaa ärsyttävän ominaisuuden

Musiikin suoratoistopalvelu Spotify luopuu monia käyttäjiä ärsyttäneestä ominaisuudesta. Palvelu kertoo uudistuksesta blogissaan.
Jatkossa palvelun ilmaisversion käyttäjät voivat valita vapaasti, minkä kappaleen he haluavat kuunnella. Tähän saakka Spotifyn maksuttomassa mobiiliversiossa on joutunut kuuntelemaan kappaleita satunnaistoistolla. Yksittäisten kappaleiden valinta on edellyttänyt maksullisen Premium-tilauksen tekemistä.
Spotify kertoo tehneensä uudistuksen käyttäjien toiveiden perusteella. Muutos tulee voimaan maailmanlaajuisesti.
Satunnaistoiston poistuminen ei kuitenkaan tarkoita mainosten poistumista. Ilmaisversion käyttäjän on jatkossakin kuunneltava mainoksia ennen kuin hänen valitsemansa musiikkikappale alkaa soida.
Muutos koskee Spotifyn mobiiliversiota. Spotifyn tietokoneversiossa kappaleita on voinut valita vapaasti kuunteluun ilman maksullista tilaustakin.