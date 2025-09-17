Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Spotifyn ilmaisversio muuttuu käyttäjäystävällisemmäksi. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Spotify poistaa ärsyttävän ominaisuuden

  • Julkaistu 17.09.2025 | 09:01
  • Päivitetty 17.09.2025 | 09:01
  • Musiikki
Palvelu vastaa käyttäjien toiveisiin.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Musiikin suoratoistopalvelu Spotify luopuu monia käyttäjiä ärsyttäneestä ominaisuudesta. Palvelu kertoo uudistuksesta blogissaan.

Jatkossa palvelun ilmaisversion käyttäjät voivat valita vapaasti, minkä kappaleen he haluavat kuunnella. Tähän saakka Spotifyn maksuttomassa mobiiliversiossa on joutunut kuuntelemaan kappaleita satunnaistoistolla. Yksittäisten kappaleiden valinta on edellyttänyt maksullisen Premium-tilauksen tekemistä.

Spotify kertoo tehneensä uudistuksen käyttäjien toiveiden perusteella. Muutos tulee voimaan maailmanlaajuisesti.

Satunnaistoiston poistuminen ei kuitenkaan tarkoita mainosten poistumista. Ilmaisversion käyttäjän on jatkossakin kuunneltava mainoksia ennen kuin hänen valitsemansa musiikkikappale alkaa soida.

Muutos koskee Spotifyn mobiiliversiota. Spotifyn tietokoneversiossa kappaleita on voinut valita vapaasti kuunteluun ilman maksullista tilaustakin.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)