Näitä salaliittoteorioita levitetään Aleksei Navalnyin kuolemasta

Viime viikolla kuolleen venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin kuolemasta liikkuu useita erilaisia salaliittoteorioita. Brittiläisen BBC Verifyn toimittaja Shayan Sadarizadeh on koonnut yhteen yleisimpiä teorioita.

Salaliittoteorioiden tarkoituksena on suojella Kremliä vastuulta, sillä teorioissa syypäätä kuolemaan etsitään aivan muualta.

Viestipalvelu X:ssä julkaistussa viestissään Sardarizadeh huomauttaa, että osa salaliittoteorioista on myös ristiriidassa keskenään.

Ensimmäisenä salaliittoteoriana on esitetty teoriaa, jonka mukaan Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA olisi tappanut Navalnyin syyttääkseen Venäjän diktaattoria Vladimir Putinia.

Toinen teoria on, etttä Putinin vaimo Julija Navalnaja ja ”hänen uusi rakastajansa” olisivat tappaneet Navalnyin.

Kremliä tukevat tahot ovat levittäneet myös teoriaa, jonka mukaan Ukraina tappoi Navalnyin saadakseen Yhdysvaltain 60 miljardin dollarin apupaketin.

Yksi Navalnyin kuolemaan liittyvä salaliittoteoria on sekin, että oppositiojohtaja olisi kuollut koronarokotteeseen.

Pro-Kremlin conspiracy theories about Alexei Navalny’s death are in full circle:

– CIA/MI6 killed Navalny to blame Putin

– Yulia Navalnaya and ”her boyfriend” killed Navalny

– Ukraine killed Navalny to get the $60bn US aid package

– Navalny was killed by the Covid vaccine pic.twitter.com/YPXibFWvEb

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) February 19, 2024