Näitä panssarivaunuja USA voisi lähettää Ukrainalle

Yhdysvaltain on kerrottu harkitsevan taistelupanssarivaunujen toimittamista Ukrainan tueksi.

Puolustusministeriö Pentagonin tiedotustilaisuudessa todettiin, että aiemmin toimitetut HIMARS-raketinheittimet, HARM-tutkaohjukset ja muut asejärjestelmät ovat auttaneet Ukrainan asevoimia pysäyttämään Venäjän hyökkäyksen ja toteuttamaan onnistuneita vastahyökkäyksiä.

Näiden lisäksi vaihtoehtona pohditaan ensimmäistä kertaa myös panssarivaunuja. Yhdysvallat on toimittanut Ukrainalle aiemmin satoja miehistönkuljetusajoneuvoja.

Foreign Policy -lehden mukaan ukrainalaisilta odotetaan selkeää näyttöä siitä, että maa pystyisi ylläpitämään moderneja länsimaisia vaunumalleja ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Osa asiantuntijoista on arvellut Pentagonin viittaavan M1 Abrams -panssarivaunuihin, joiden vanhempia versioita on yli 3 000 kappaletta maavoimien varastoissa.

Vientiin on aiemmin ohjattu Abramseja, joista on karsittu pois kaikkein moderneimmat tulenohjaus- ja viestintäjärjestelmät. Vanhemmatkin vaunut antaisivat Ukrainalle etulyöntiaseman Venäjän käyttämiä T-72- ja T-80-panssarivaunuja vastaan.

Yhdysvaltain presidentti pystyy lähettämään tietyin edellytyksin sotakalustoa suoraan varastoista liittolaisille ja kumppanimaille niin sanotun drawdown-prosessin kautta. Käytännön haasteena Ukrainan kannalta olisi Abramsien suuri polttoaineen kulutus ja monimutkaisten kaasuturbiinimoottorien huoltaminen.

Eräänä vaihtoehtona on pohdittu M1128 Stryker MGS -panssariajoneuvoja, jotka eivät ole varsinaisia taistelupanssarivaunuja, mutta joiden 105 millimetrin tykki tarjoaa lähes vastaavaa tulivoimaa. M1128-ajoneuvoista päätettiin luopua viime vuonna, joten ne olisivat nopeasti lähetettävissä varastoista Ukrainalle.

Army Recognition -sivuston mukaan Yhdysvallat voisi neuvotella liittolaistensa kanssa myös vanhojen M60A3-panssarivaunujen toimittamisesta Ukrainalle. Moniin M60-vaunuihin on päivitetty vuosien varrella uudenaikaisempia sensoreita ja muita järjestelmiä.

Lisäavusta on keskusteltu viime päivinä myös Euroopassa. Ranskassa on ehdotettu 50 Leclerc-panssarivaunun lähettämistä Ukrainaan ja Saksassa on vaadittu Leopard 1- tai 2-vaunujen toimittamista. Liittokansleri Olaf Scholz on toistaiseksi tyrmännyt asian toteamalla, ettei Saksa toimita taistelupanssarivaunuja ilman muiden liittolaismaiden vastaavaa päätöstä.

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbockin mukaan maan hallituksen on kysyttävä jatkuvasti itseltään, kuinka se voisi auttaa Ukrainaa vapauttamaan uusia alueita ja näin pelastamaan lisää ihmishenkiä.