Näistä syistä Venäjän eteneminen on hidastunut

Venäjän armeijan eteneminen Ukrainassa on hidastunut merkittävästi viime kuukausien aikana, kertoo Wall Street Journal.

Vielä viime vuoden lopulla Venäjän eteneminen kiihtyi erityisesti Donetskin alueella. Yksi syy hyökkäysten hyytymiselle on talvi, jonka myötä kasvillisuuden jalkaväelle tarjoama suoja on heikentynyt. Ukrainan droonien on helpompi tunnistaa kohteita lehdettömistä metsistä.

Myös venäläissotilaiden väsymys ja vaikeus rekrytoida uusia sotilaita hidastavat etenemistä.

Hyökkäys ei kuitenkaan ole pysähtynyt, vaikka eteneminen on tapahtunut raskain tappioin.

Hyökkääjä on kasannut suuria joukkoja esimerkiksi Pokrovskin kaupungin alueelle, mikä on sitonut sotilaita taisteluun yhdelle alueelle. Yhdysvaltain asevoimien upseerin mukaan suuri joukkokeskittymä on tarjonnut Ukrainalle mahdollisuuksia tehokkaisiin iskuihin.

Ukrainan vastahyökkäys Kurskin alueella on myös sitonut Venäjän joukkoja. Venäjä haluaa työntää ukrainalaiset takaisin rajan yli, mitä varten Kurskin alueelle on sijoitettu myös pohjoiskorealaisia joukkoja.

Hyökkääjän etenemistä haittaa myös kaluston puute. Arviolta puolet varastoissa olleista neuvostoaikaisista panssarivaunuista ja miehistönkuljetusajoneuvoista on kulutettu hyökkäyssodassa.

Iso osa varastoissa jäljellä olevista ajoneuvoista on huonossa kunnossa ja teknisesti vanhentuneita.

Kaluston puutteen vuoksi hyökkääjän jalkaväki on joutunut rynnäköimään ilman panssariajoneuvojen tukea, mikä on osaltaan johtanut raskaisiin tappioihin.