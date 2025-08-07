Näistä syistä rikollisuus rehottaa Venäjän asevoimissa

Venäjän miehitysjoukkojen sisällä Ukrainassa on kehittynyt ”armeijan mafia”, joka toimii lähes rankaisematta salakuljettaen hyödykkeitä takaisin Venäjälle ja ryöstäen takavarikoituja tuotteita myydäkseen niitä henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemiseksi. Asiasta kertoo suosittu venäläinen sotabloggari Svjatoslav Golikov Telegram-kanavallaan.

Golikovin mukaan miehitetyille alueille alkoi muodostua institutionalisoitunutta, sotilaiden harjoittamaa omaisuusrikollisuutta loppuvuodesta 2022. Paikallisten yrittäjien ja ”pohjoisen asukkaiden” välille muodostui vakaa symbioosi. Sen turvin varastetaan ja salakuljetetaan myytäväksi tuotantolaitoksista ja sotilaskalustosta saatavaa romumetallia, hiiltä ja aseita.

Systeemi oli olemassa jo ennen vuotta 2022, mutta Venäjän hyökkäys sai sen rehottamaan. Golikovin mukaan ongelmaan puuttumista vaikeuttaa asevoimien oman tutkintakoneiston korruptio: tällaisen rikollisuudenalaan syyllistyviä komentajia saattavat suojata DVKR:n eli vastavakoilun omat työntekijät.

Korruptio ei kuitenkaan selitä kaikkea: tutkintahenkilöstöäkään ei ole tarpeeksi.

— Kuinka tehokkaasti ihminen voi työskennellä, jos hänellä on pari tuhatta sotilasta vastuualueellaan ja hän on yksinkertaisesti hukkua viestitulvaan jossa valitetaan rikollisesta käytöksestä, Golikov kysyy.

Myös kuuliaisuus ja rangaistusten pelko vaikeuttaa tilannetta. Vain harvat sotilaat ovat valmiita todistamaan avoimesti, mikä vaikeuttaa todisteiden keräämistä. Tämä puolestaan herättää kysymyksen uhrien ja todistajien asianmukaisen suojelun tarpeesta.

— On vaikea syyttää ihmisiä, jos heidän vetoomuksiinsa toimivaltaisille viranomaisille liittyy todellisia riskejä joutua kostotoimien, jopa murhan kohteeksi.

Golikovin mukaan alemman portaan sotilaan vaikutusmahdollisuudet komentoketjussa eivät myöskään ole häävit, ainakaan jos vertaa korkea-arvoisiin upseereihin.

— Henkilöllä voi hyvinkin olla painava todistusaineisto käsissään, mutta tapaus menee kulissien takaiseksi väännöksi eli siitä tulee sisäpoliittinen.

Samalla herää myös kysymys, onko rehellisesti toimivien turvallisuus taattu.

— Jos yksikössä tai joukko-osastossa kasvaa armeijan mafia, paikan päällä oleva henkilö, joka rehellisesti otti hoitaakseen erityisen arkaluonteisten tapausten tutkinnan, voi yhtäkkiä kuolla ennen kuin erikoisjoukot saapuvat mielistelemään vastaajia, Golikov huomauttaa.

— Onko siis yllättävää, että tällaisessa tilanteessa jotkut ummistavat silmänsä tapahtumille?