Näistä syistä Narva ei ole seuraava – Suomella keskeinen merkitys

Viron kansainvälisen puolustustutkimuskeskuksen (Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus, RKK) tutkimusohjelmajohtaja Marek Kohv toteaa Diplomaatia–lehdessä, kuinka länsimediassa on lähes ”kulttisuosion” saanut kysymys, onko Ukrainan jälkeen Viron Narva tai koko Baltia seuraava.

– Tilanne, jossa Venäjä voisi testata 5. artiklan toimimista rajatulla hyökkäyksellä Viroa vastaan, on epätodennäköinen, koska se aliarvioi Viron ja sen lähimpien liittolaisten valmiutta. Viro ei jäisi odottamaan Naton virallista päätöksentekoprosessia, vaan vastaisi kaikenlaisiin hyökkäyksiin koko voimallaan ensihetkestä lähtien.

Tutkija korostaa, ettei Viro olisi tällaisessa taistelussa yksin.

– Tiivis puolustusyhteistyö Suomen, Latvian, Liettuan ja Puolan kanssa takaa sen, että alueellinen vastaus olisi heti välitön ja koordinoitu. Artikla 5 astuisi voimaan tällaisessa tilanteessa välttämättömästi, mutta siihen mennessä hyökkääjää kohtaisi usean maan puolustusvoimat, joiden lisäksi tulisi koko liittoumaan valtava sotilasvoima.

Kohv mainitsee erityisesti Puolan ja Suomen olevan Viron tukena Venäjän imperialistisia pyrkimyksiä vastaan.

– Puola on Euroopan sotilaallinen suurvalta, vaikkakin ilman ydinasetta, mutta Venäjän valmius käyttää ydinasetta on Ukrainan suhteen ollut vain retorista. Sen käyttö olisi lisäksi vielä vaikeampaa Viroa vastaan ottaen huomioon Pietarin läheisyys. Suomella taas on erittäin voimakas tykistö ja vahvat ilmavoimat.

Kohv muistuttaa, että Suomen liittyminen Natoon vahvisti voimakkaasti puolustusliiton pelotevaikutusta Itämerellä. Tämän lisäksi tulevat Puolan ja Baltian merkittävät puolustuspanostukset.

– Venäjän läntisen sotilaspiirin (jonka pitäisi sotia Euroopassa) miesvahvuudeksi arvioitiin 300 000 sotilasta ennen vuotta 2022. Tämä luku on nykyisen sodan myötä vähentynyt, ja vaikka Venäjä on aloittanut asevoimiensa suurentamisen, ei se ole lähiaikoina saavutettavissa. Vielä enemmän on kysyttävä, onko se Venäjän nykyisessä taloudellisessa tilanteessa edes realistinen tavoite.

Kirjoittaja huomauttaa, että pelkästään Puolan vakinaisen armeijan koko on tällä hetkellä yli 300 000 sotilasta.

– Perinteisesti menestyksekkään sodan edellytykseksi lasketaan ylivoima 3:1. Lisäksi Viron reserviläiset ovat nopeasti asetettavissa liikekannalle – sitä on menestyksekkäästi harjoiteltu. Myös muilla alueemme mailla on reserviläisensä – Suomen reserviläisarmeija on Euroopan unionin suurin, muistuttaa Kohv ja lisää:

– Mikä tahansa Venäjän suora hyökkäys Venäjän alueella kohtaa merkittävästi voimakkaamman ja integroidumman voiman kuin se, minkä Venäjä Ukrainassa kohtaisi, joten Venäjän hyökkäys näitä vastaan olisi erityisen vaikea ja kallis.

Hän painottaa, että tärkeintä onkin Ukrainan jatkuvaa ja vankkumaton tukeminen.

– Auttaessamme Ukrainaa voittoon takaamme, että Venäjän imperialistiset ambitiot saavat ratkaisevan isku ja koko Euroopan turvallisuuteen kohdistu vaara pienee pitkiksi ajoiksi.