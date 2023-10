Näistä syistä hakeudutaan osittaiselle vanhuuseläkkeelle

Työeläkeyhtiö Varma selvitti viime keväänä syitä osittaisen vanhuuseläkkeen hakemiseen. Lähes tuhannesta avoimesta vastauksesta paljastui laaja kirjo syitä siihen, miksi tämä eläkemuoto kiinnostaa.

– Saimme kyselyn kautta myös lähes tuhat avointa kommenttia. Ne ovat olleet kyselyn todellinen helmi: palautetta parhaimmilta kokemusasiantuntijoiltamme. Kommenttien avulla olemme päässeet kurkistamaan konepellin alle, syihin ja asiakkaiden ajatuksiin, miksi tämä eläkemuoto on niin kiinnostava ja tarpeellinen, palvelupäällikkö Elina Juth kertoo tiedotteessa.

Jo eläkemuodon syntyajoista, vuodesta 2017 lähtien, osittainen vanhuuseläke on ollut Varman mukaan eläkevaihtoehtona kiinnostava. Sen suosio kasvoi uusiin ulottuvuuksin viime vuoden lopussa, kun vuodenvaihteen 2022–2023 poikkeuksellisen suuri indeksikorotus sai monet ottamaan osittaisen vanhuuseläkkeen maksuun viime vuoden puolella. Indeksikorotuksesta halusi hyötyä moni, joka ei välttämättä olisi eläkettä muuten vielä hakenut.

Suomessa alkoi viime vuonna lähes 35 000 osittaista vanhuuseläkettä, mikä on 2,5 kertaa enemmän kuin aiempina vuosina.

– Asiakkaidemme kertomuksista kävi kuitenkin esille, että monelle perimmäinen syy hakea osittaista vanhuuseläkettä on ollut ihan jokin muu kuin pelkkä indeksikorotus. Korotus on ollut hyvä lisä ja ehkä kimmoke juuri siinä kohtaa eläkkeen ottamiselle, mutta usein taustalta löytyy paljon muutakin, Juth korostaa.

Osittainen vanhuuseläke tuo joustoa työuran viimeisiin vuosiin, jos eläkkeen turvin on voitu vähentää työaikaa. Työn keventäminen on auttanut jaksamaan esimerkiksi raskaassa työssä. Vuorotyö on saattanut kuormittaa tai työ on muuten ollut henkisesti tai fyysisesti raskasta. Lyhennetty työviikko tai esimerkiksi palkattomien vapaapäivien pitäminen on helpottanut stressiä ja jaksamista.

Joillekin eläkkeen nostaminen on ollut pakkotilanne terveydellistä syistä.

– Osa-aikatyön tekeminen on monella mahdollistanut ylipäätään työelämässä jatkamisen, jos terveydentila ei mahdollista enää kokoaikatyön tekemistä tai esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen hakemisen edellytykset eivät täyty.

Osa on joutunut lopettamaan työt kokonaan, jos osa-aikatyötä ei ole ollut tarjolla.

Monella yli 60-vuotiaalla on takanaan pitkä työura, ja tässä vaiheessa elämää halutaan hieman keventää. Työelämässä on vielä mahdollista olla mukana, mutta ei välttämättä enää kokoaikaisesti.

– Uudenlainen näkökulma on myös se, että osittaisen vanhuuseläkkeen avulla harjoitellaan tulemaan toimeen pienemmillä tuloilla. Osittainen vanhuuseläke auttaa valmistautumaan pienempään tulotasoon ennen varsinaista eläkkeelle jääntiä, Juth kertoo.

Monelle tärkeä syy ottaa eläke viime vuonna tai tämän vuoden alussa oli yleinen hintatason nousu. Myös työttömyys on ollut monelle taloudellinen syy ottaa eläke. Osittainen vanhuuseläke on mahdollista ottaa työttömyyspäivärahan rinnalle, ja lähes viidennes vastaajista niin tekikin

Osa vastaajista koki, että työllistyminen yli 60-vuotiaana on haastavaa ja ratkaisuna oli päätetty ottaa eläke maksuun. Toisaalta moni eläkkeen taloudellisista syistä valinnut on työelämässä edelleen.

– Isot menoerät halutaan eläkkeen turvin hoitaa kuntoon ennen lopulliselle vanhuuseläkkeelle siirtymistä, jolloin eläkkeestä saatua lisätuloa käytetään esimerkiksi lainojen maksamiseen tai remontteihin.

Eläkettä on voitu käyttää myös matkusteluun tai johonkin muuhun konkreettiseen, esimerkiksi sähköautoon tai taloyhtiöremonttiin.

Epävarmuus tulevasta saa hakemaan osittaista vanhuuseläkettä

Yli puolet vastaajista ilmoitti, että halusi nostaa eläkettä niin aikaisin kuin mahdollista, koska elinikää ei tiedä. Tätä mieltä olivat etenkin nuorimmat, vuosina 61–62-syntyneet eläkkeensaajamme. Suurin osa (57 prosenttia) näin vastanneista jatkoi myös normaalisti kokoaikatyössä.

– Motiivina eläkkeen ottamiselle voi olla elämän rajallisuuden pohtiminen, huoli tulevaisuuden terveydentilasta tai ylipäätään halu saada kertynyttä eläkettä mahdollisimman ajoissa maksuun. Myös julkinen keskustelu eläkevaihtoehdon tulevaisuudesta sai jotkut mietteliääksi ja nostamaan eläkettä, Elina Juth listaa.

Vastauksista käy ilmi se, että osittaisen vanhuuseläkkeen turvin moni kokee ylipäätään voivansa jatkaa työelämässä eläkeikään saakka.

– Kun työtä on voinut keventää ja jaksaminen on lisääntynyt, voi työssä jatkamista harkita jopa yli alimman eläkeiän.