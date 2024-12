Näissä kaupungeissa autoilijat mokaavat eniten jouluna

Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys SPATY ry:n tuoreet tilastot paljastavat, että jouluaatosta tapaninpäivään pysäköintivirheisiin syyllistytään aamusta iltaan, erityisesti suurimmissa kaupungeissa.

Joulunpyhinä suurin osa Suomen pysäköintivirheistä tehdään Helsingissä, jossa viime vuonna kirjattiin noin kolmasosa (30 %) kaikista jouluaaton valvontamaksuista.

Myös Vantaalla ja Oulussa virheitä tehtiin aattona merkittävä määrä. Espoossa ja Turussa autoilijat sen sijaan hiljentyivät aattona jo joulunviettoon ja noudattivat hieman paremmin pysäköintisääntöjä.

Aaton lisäksi pysäköintivirheitä tehdään suurissa kaupungeissa myös muina joulunpyhinä. Helsinki ja Vantaa pitivät viime vuonna kaikkina pyhäpäivinä kärkisijaa virhetilastoissa, mutta kolmossija vaihteli.

Vuonna 2023 joulupäivänä turkulaisautoilijat suhtautuivat pysäköintisääntöihin niin huolettomasti, että kaupunki nousi tilastojen kolmossijalle. Tapaninpäivänä puolestaan espoolaisautoilijat tekivät kolmanneksi eniten pysäköintivirheitä koko valtakunnassa.

– Joulunpyhinä valvontamaksuja kertyy erityisesti suurimmissa kaupungeissa. Autoilijoiden olisi hyvä muistaa, että joulurauhaa tarvitaan myös parkkipaikoilla. Ennen lähtöä kannattaisi selvittää, onko määränpään lähellä vapaita vieraspaikkoja tai pysäköintialueita ja pysäköidessä tarkistaa, tarvitaanko alueella esimerkiksi pysäköintitunnus tai -kiekko, SPATY:n hallituksen puheenjohtaja Christian Metsäranta sanoo.

Jouluaaton rauha on parkkipaikalla kaukana puolenpäivän ruuhkissa

SPATY:n valvontamaksutilastot osoittavat, että parkkipaikat eivät hiljene edes joulunpyhinä kokonaan ennen yötä. Yhdistyksen jäsenyritysten valvojat kirjoittavat valvontamaksuja tasaisesti läpi pyhien.

Jouluaattona vilkkaimmat parkkiruuhkat osuvat puolenpäivän aikaan, jolloin viime vuonna kirjoitettiin yli kymmenesosa kaikista valvontamaksuista. Lähes yhtä vilkasta oli myös myöhemmin: iltapäivällä kello 13–14 välillä, alkuillalla kello 16–17 välillä ja illalla kello 19–20 välillä.

– Aattona aamupäivällä ja lounasaikaan moni syyllistyy pysäköintivirheeseen suorittaessaan viime hetken jouluostoksia. Yllättäen lähes yhtä paljon valvontamaksuja kirjoitettiin viime vuonna myös aattoiltana kello 19–20 välillä. Tämä antaa ymmärtää, että jouluna vierailulle tulevien sukulaisten ja joulupukkien olisi syytä kiinnittää huomiota pysäköintisääntöihin, Metsäranta pohtii.

Valvontamaksuja ropisee läpi pyhien

Joulupäivänä pysäköinninvalvojat saavat ahkeroida hieman myöhemmin, viime vuonna kello 15–16 välillä ja kello 17–18 välillä. Tapaninpäivänä virheitä tehtiin eniten puolenpäivän aikaan sekä iltapäivällä kello 15–16 välillä.

Moni autoilija voi yllättyä siitä, että pysäköintiä valvotaan myös joulunpyhinä. Metsärannan mukaan tähän on hyvä syy:

– Lain mukaan kiinteistön on pidettävä huolta alueensa turvallisuudesta ja varmistettava muun muassa, että hälytysajoneuvot pääsevät ajamaan alueelle ilman esteitä. Tämä velvoite on hoidettava, oli joulu tai juhannus. Jos alueen valvonta on annettu yksityiselle pysäköinninvalvontayhtiölle, varmistamme pyhäpäivistä huolimatta, että joulurauha vallitsee parkkipaikoilla.

1.11. oli vuoden kaoottisin päivä parkkipaikoilla

Joulunpyhät eivät nouse esiin virhetilastojen pahimpana ajanjaksona. Kuluvana vuonna 2024 synkin pysäköintipäivä on ollut 1. marraskuuta, jolloin valvontamaksuja kirjoitettiin enemmän kuin minään muuna vuoden päivänä.

Syksyn eteneminen ja iltojen pimentyminen näkyy virhemaksutilastojen lisäksi yksityisten pysäköinninvalvontayritysten saamissa reklamaatioissa.

– Yhdistyksemme jäsenyritykset saavat vuosittain satoja reklamaatioita, joissa vedotaan siihen, että valvontamaksu tulisi perua pimeän vuoksi. Haastavat valaistusolosuhteet eivät kuitenkaan ole hyväksyttävä syy perua valvontamaksu: pysäköintisääntöjä tulee noudattaa niin keskikesällä kuin myös kaamosaikaan, Metsäranta painottaa.

Näin selviät joulun pysäköintiruuhkista

• Pyri hoitamaan useampi asia samalla kertaa ilman auton siirtämistä useaan paikkaan. Tämä vähentää ruuhkien ja virheiden riskiä.

• Hyödynnä älypuhelimen pysäköintisovelluksia, kuten Easypark, Parkman tai Moovy, joiden avulla voit maksaa pysäköinnin ja lisätä aikaa tarvittaessa.

• Varaudu jouluiseen liikenteeseen hyvällä mielellä. Jos pysäköintivirhe kuitenkin tapahtuu, muista, että pysäköinninvalvoja tekee vain työtään, ja ota valvontamaksu vastaan rauhallisesti.