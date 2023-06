Naisia kutsuttiin Ruotsissa sukupuolitautitesteihin – kuppa voinut levitä gynekologin vastaanotolta

Uppsalan seudun infektiovalvontayksikkö on kertonut, että lukuisat naiset ovat voineet saada kuppatartunnan gynekologian klinikalta viime syksyn aikana. Aiheesta uutisoi ruotsalaismediat Svenska dagbladet sekä SVT.

Viime tiistaina 200 naista pyydettiin saapumaan klinikalle ja antamaan verinäyte kupan tutkimista varten. Tartuntojen ehkäisy-yksikön mukaan riski siihen, että naiset ovat saaneet tartunnan, on kuitenkin hyvin pieni. Tilanne sai alkunsa muutama viikko sitten, kun vastaanotolle hakeutui bakteeri-infektiosta kärsivä potilas, joka oli viime syksynä vieraillut gynekologian klinikalla.

SVT:n mukaan terveysviranomaiset ovat ilmoittaneet tekevänsä suurta tutkintaa pelätystä leviämisestä terveydenhuoltolaitoksessa vuonna 2022.

– Meidän on tutkittava tarkemmin tilanteen laajuutta ja vakavuusastetta ja seurataan tämän tyyppisten tapahtumasarjojen protokollaa, Uppsalan alueen terveys- ja sairaanhoidon johtaja Mikael Köhler kertoo SVT:lle.

Klinikalla vierailleet naiset ovat saattaneet saada kuppatartunnan vastaanotolla käytetyn materiaalin kautta, joka on saattanut olla bakteerin saastuttamaa.

– Emme tällä hetkellä tiedä, onko kukaan saanut tartuntaa. Mutta haluamme todella korostaa, että riski on erittäin pieni. Mielestämme meidän on seurattava tilannetta ja testattava tartunnalle mahdollisesti altistuneita ihmisiä, Uppsalan seudun infektioehkäisy-yksikön yksikköpäällikkö Johan Hedlund kertoo Svenska dagbladetille.

Hedlund ei lehden mukaan tarkemmin avaa, miten potilaat ovat voineet taudille altistua. Tartuntayksikön mukaan gynekologian klinikka ei ole rikkonut hygieniasääntöjä.

Kuppa tunnetaan myös nimellä syfilis. Hoitamattomana se on vakava sairaus, joka voi johtaa pysyviin vaurioihin. Terveyskirjaston mukaan taudin tavallisin tartuntatapa on suojaamaton seksi. Suomessa todetaan vuosittain noin 200 tartuntaa, joista puolet on saatu ulkomailta. Raskauden aikana äidin hoitamaton kuppatartunta voi tarttua sikiöön. Taudin itämisaika on yleensä 3–4 viikkoa. Sen jälkeen kaksi kolmesta saa näkyviä oireita. Tarttuvuus on suuri taudin primaari- ja sekundaarivaiheessa.