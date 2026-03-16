Nainen valehteli terveydentilastaan ja sai lukuisilta ihmisiltä rahalainoja

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella on ollut tutkittavana laaja rikoskokonaisuus, jossa tutkittavana on ollut pääasiassa useita petoksia ja törkeitä petoksia. Asiassa on syytä epäillä, että noin 40-vuotias nainen on erehdyttänyt lukuisia yksityishenkilöitä ja yhtiöitä.
Poliisille on tehty noin 50 rikosilmoitusta, ja rikosvahinko on suuruudeltaan noin 800 000 euroa. Rikokset ovat tapahtuneet pääosin huhtikuun 2025 ja marraskuun 2025 välisenä aikana.
Tutkittavina olevissa asioissa rikoksesta epäilty on tekaistuilla terveydentilaansa liittyvillä tiedoilla erehdyttänyt lukuisia asianomistajia lainaamaan varojaan hänelle. Yksityishenkilöiden lainaamat varat ovat olleet suuruudeltaan sadoista euroista kymmeniin tuhansiin euroihin.
Rikoksella saadut varat on siirretty rikoksesta epäillyn henkilökohtaisille tileille sekä hänen hallinnoimien yhtiöiden tileille, joiden kautta ne on siirretty ulkomaille.
Tutkinnanjohtajana toimineen rikoskomisario Jyrki Kallion mukaan suurin osa asianomistajista on kuulunut rikoksesta epäillyn lähi- ja tuttavapiiriin, ja poliisi epäilee, että heidän luottamusta on käytetty hyväksi taloudellisen hyödyn tavoittelussa.
Asian esitutkinta on valmistunut, ja esitutkinta-aineisto on siirretty syyteharkintaan.