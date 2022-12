Näin YK:n arkisto kertoo Suomen pommittamisesta 1939

Virolainen turvallisuusasiantuntija ja kansanedustaja Eerik Niiles-Kross on julkaissut Twitterissä YK:n arkistoista löytyvän asiakirjan, jossa kuvaillaan Suomen ja Neuvostoliiton välisen talvisodan ensimmäisiä päiviä ja venäläisten tekemiä ilmaiskuja siviiliväestöä kohtaan. Hän näkee kuvauksessa yhtymäkohtia siihen, mitä venäläiset tekevät parhaillaan Ukrainassa.

Jutun alta löytyvän dokumentin alussa kerrotaan, kuinka Neuvostoliitto aloitti talvisodan ilman sodanjulistusta. Neuvostoliiton arvioidaan toivoneen, että yllätyshyökkäys murtaa Suomen vastarinnan.

Neuvostojoukkojen vyöryessä rajan yli, hyökkääjän lentokoneet aloittivat asutuskeskusten pommittamisen.

– Hyökkäys tapahtui niin yllättäen, että siviiliväestön evakuointiin maaseudulle ei ollut aikaa. Vihollisuuksien aikana Neuvostoliiton ilmahyökkäykset Suomen siviiliväestöä kohtaan ovat jatkuneet lähes joka päivä. Sadat lentokoneet, joskus yli 500, ovat osallistuneet näihin hyökkäyksiin, raportissa kerrotaan.

Näissä kaupungeissa ei YK:n asiakirjan mukaan ollut asevoimia, sotilaallisia rakennuksia, varastoja tai muita sotilaskohteita.

Neuvostoliiton kerrotaan pommittaneen Punaisen Ristin tunnuksella merkittyjä sairaaloita ja parantoloita sekä kouluja, kirkkoja ja siviilirakennuksia. Pommitusten lisäksi konekivääreillä varusteltujen lentokoneiden sanotaan myös tulittaneen suojaan hakeutuvia naisia ja lapsia.

YK:n asiakirjassa päädytään lopputulokseen, että ilmaiskujen päätavoitteena on ollut siviiliväestön terrorisointi.

– Näin ollen Neuvostoliitto on rikkonut jyrkästi sodankäynnin perusperiaatetta, jonka mukaan vihollisuudet pitää kohdistaa ainoastaan asevoimia ja sotilaallisia kohteita vastaan.

Russian invasion of Finland 1939. Bombing of cities to terrorise, targeting hospitals and medical convoys, destroying churches, museums. Just like 21st century.

The doc is from the UN Geneva archives. pic.twitter.com/jSBlnDrwBE

— Eerik N Kross (@EerikNKross) December 4, 2022