Näin USA onnistui hukkaamaan F-35 -hävittäjän

Yhdysvaltojen merijalkaväen hukkaama F-35 -hävittäjä on osoitus viidennen sukupolven hävittäjän erinomaisista häivekyvyistä, uutisoi Popular Mechanics.

Viime viikonloppuna F-35 -hävittäjä nousi Etelä-Carolinassa sijaitsevasta Beaufortin lentotukikohdasta rutiininomaiselle harjoitustehtävälle. Kesken tehtävän hävittäjälentäjä joutui kuitenkin käyttämään heittoistuinta paetakseen hävittäjästä. Hän laskeutui turvallisesti laskuvarjoa käyttäen Charlestonin kaupungin lähettyville, josta hän soitti hätäkeskukseen.

Samaan aikaan kun viranomaiset yrittivät löytää heittoistuinta käyttänyttä lentäjää, F-35 -hävittäjä kuitenkin jatkoi matkaansa autopilotilla. Kukaan ei tuntunut tietävän minne lentäjätön hävittäjä oli matkalla, sillä pian asevoimien täytyi pyytää sosiaalisessa mediassa apua hävittäjän löytämiseksi.

– Jos sinulla on mitään tietoa, joka voi auttaa meitä jäljittämään F-35:n, ole hyvä ja soita tukikohdan puolustusoperaatiokeskukseen, kuului tukikohdan X-tilille lähetetyssä viestissä.

Vasta seuraavana päivänä lentokoneen jäännökset löydettiin Williamsburgin piirikunnasta, kahden tunnin matkan päässä paikasta, jossa lentäjä käytti heittoistuinta. Hävittäjä oli tuhoutunut täydellisesti törmäyksessä maahan.

Viranomaisten mukaan vaikeudet löytää hävittäjää johtuivat siitä, että sen transponderi oli kytketty pois päältä. Transponderi on ilma-aluksesta maahan signaaleja lähettävä laite, joka mahdollistaa hävittäjän sijainnin seuraamisen maasta käsin.

Ilman transponderia hävittäjää oli lähes mahdotonta seurata. F-35 on häivehävittäjä, jonka ansiosta sen tutkajälki on äärimmäisen pieni. Käytännössä F-35 näyttää tutkanäytöllä golfpallon kokoiselta, ja näin pientä esine hukkuu helposti taustameluun. On siis ymmärrettävää, että hävittäjää oli lähes mahdotonta löytää ilman tietoa sen suunnasta ja sijainnista.

Se, miksi lentäjä joutui käyttämään heittoistuinta on toistaiseksi tutkinnan alla. Asiasta ei merijalkaväen mukaan toistaiseksi tiedoteta enempää.

– Onnettomuutta tutkitaan, ja emme toistaiseksi pysty antamaan lisätietoja tutkintaprosessin eheyden takaamiseksi, merijalkaväen tiedotteessa todetaan.