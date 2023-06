Näin Viron Kaitsevägi harjoittelee kaupunkisotaa

Viron puolustusministeriö on jakanut videon uudesta kaupunkitaistelukeskuksestaan Rabasaaren kylässä Länsi-Virumaalla.

Kylän läheisyydessä sijaitsee myös Viron puolustusvoimien eli Kaitseväen keskusharjoitusalue.

Ministeriö kertoo uuden kaupunkitaistelukeskuksen tarjoavan Kaitseväelle todenmukaisia ja vaihtelevia harjoitusmahdollisuuksia.

Videolla kaupunkisotaa harjoitteli Pohjois-Viron puolustuksesta vastaavan 1. jalkaväkiprikaatin Scouts-pataljoona, joka toimii myös Nato-operaatioihin osallistuvana Viron nopean toiminnan joukkona.

– Kaupunkisodankäynnin harjoitteleminen on äärimmäisen tärkeää, koska kaikki kaupungit ovat yleensä avainalueita, joiden hallitseminen tuo edun vihollista vastaan, painotti haastattelussaan Scouts-pataljoonan esikuntapäällikkö, majuri Vladimir Kolotõgin.

Majuri Kolotõginin mukaan ”taisteluharjoituksen jälkeen oli nähdä, että taistelijoiden suupielet olivat koholla”.

– He varmasti pitävät tästä uudesta harjoitusalueesta.

Keskuksessa voi harjoitella niin Viron kuin Nato-liittolaismaidenkin joukot eli nyt myös suomalaisetkin.

Toukokuussa 2022 Scouts-pataljoona ja Porin prikaatin suomalaisosasto harjoittelivat yhdessä Viron valtakunnallisessa Siil 2022-harjoituksessa, kuten Verkkouutiset kertoi tässä. Tuolloin vielä Suomi ei ollut Naton jäsen toisin kuin Viro.

This is how 🇪🇪 Estonian troops practice urban warfare at their newest training ground. The complex offers realistic and varied training opportunities to improve #defence readiness.

🎥 by @Kaitsevagi pic.twitter.com/ShtRLRxzCL

— MoD Estonia (@MoD_Estonia) June 12, 2023