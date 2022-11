Näin vetäytymisestä vaiettiin Venäjän mediassa

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole toistaiseksi kommentoinut julkisuudessa lainkaan maan asevoimien vetäytymistä Dnepr-joen länsipuoliselta alueelta Hersonissa.

Asiaa on sivuttu vaihtelevalla tavalla maan mediassa. BBC:n seurannan mukaan esimerkiksi Pervyi kanal -kanavan uutislähetyksen alussa vetäytymisestä ei sanottu mitään. Uutistenlukija viittasi aiheeseen myöhemmin lyhyesti ja epäsuorasti toteamalla, että asevoimien yksiköt siirtyivät ”hallitulla tavalla Dneprin itäpuolelle Hersonin kaupungin lähettyvillä”.

NTV-kanavalla esiteltiin Venäjän asevoimien väitettyjä onnistumisia Itä-Ukrainan alueella ja Ukrainan sotilaallisia tappioita. Hersonin alueella joukkojen sanottiin siirtyneen puolustusasemiin joen toisella puolella. Päätöstä kuvailtiin ”vaikeaksi, mutta asevoimien mielestä tarpeelliseksi”.

Valtiollisen Rossija 1 -kanavan propagandisti Dmitri Kiselev vakuutti, että Venäjä tulee vieläsaamaan koko Hersonin alueen takaisin.

– Vetäytyminen Dneprin yli on rationaalista ja taktisesti järkevää, vaikka emme haluaisi hyväksyä sitä syvällä sisimmässämme. Säilytämme taistelukykymme ja kohennamme huoltoyhteyksiämme, Kiselev totesi.

Kanadalaisen Carletonin yliopiston tutkija Paul Goode johtaa hanketta, jossa seurataan Venäjän median tuottamaa viestintää Ukrainan sodasta. Sen seurannan perusteella esimerkiksi ykköskanavalla sisäministeriön järjestämä sotilaiden juhlapäivä sai 12 mainintaa 10. marraskuuta, mutta Hersonin tilanteesta vaiettiin lähes kokonaan. Asia nousi seuraavina päivinä esille.

– Hersonista uutisointi on lisääntynyt nopeasti, mutta uutiset eivät sisällä juuri mitään informaatiota, Goode tviittaa.

Over on Channel 1, the headline sequence said nothing about the withdrawal, and only 11 mins into the show did the anchor refer to it, briefly and obliquely

"All 🇷🇺 units were redeployed in an organised fashion to the left bank of the Dnipro in the vicinity of Kherson" pic.twitter.com/HXicgNuSfP

— Francis Scarr (@francis_scarr) November 14, 2022