Näin Venäjä ”uudelleenkouluttaa” miehitettyjen alueiden lapsia

Venäjä on perustanut suuren määrän erilaisia ohjelmia, joiden tarkoitus on ”uudelleenkouluttaa” ukrainalaisia lapsia, kertoo Ukrinform.

Kansainvälisen oikeuden tohtorin Kateryna Raševskan mukaan Venäjän strategia on viime aikoina muuttunut. Kun aiemmin Venäjä kaappasi ukrainalaislapsia pysyvästi Venäjälle, nyt lapsia viedään Venäjälle vain tilapäisesti ”uudelleenkoulutettavaksi”.

Lapsia on tiettävästi viety myös miehitetylle Krimille ja jopa Valko-Venäjälle.

Venäjä on luonut tarkoitusta varten laajan kokoelman erilaisia ohjelmia, jotka on suunnattu miehitettyjen alueiden ukrainalaislapsille. Ohjelmille on annettu nimiä kuten ”Enemmän kuin matka” ja ”Kulttuurikartta 85+4”, joka viittaa neljään Ukrainan maakuntaan, jotka Venäjä väittää liittäneensä itseensä.

Ohjelmiin sisältyvät matkat kestävät 2-3 viikkoa, ja niillä lapsiin yritetään juurruttaa Kremlin näkemyksiä Ukrainasta ja sodasta. Kreml käyttää Raševskan arvion mukaan ohjelmiin merkittäviä rahasummia.

Ohjelmissa lapsille muun muassa opetetaan, että he elävät jatkossa Venäjän federaatiossa. Heille annetaan myös kalliita lahjoja ja erilaisia positiivisia kokemuksia. Muutaman viikon ohjelman jälkeen lapset palautetaan takaisin vanhemmilleen.

– Tiivistettynä, ukrainalaislapsiin kohdistetaan militarisaatiota, venäläistämistä ja poliittista indoktrinaatiota, Raševska kertoo.

Raševska kertoo olevansa myös erityisen huolissaan siitä, että jos lapsia ei saada palautettua Ukrainaan, voivat he kasvaa aikuisiksi kokonaan Venäjän narratiivien keskellä.

Ukrainan lapsiasiainvaltuutetun Iryna Suslovan mukaan Ukraina jatkaa keinojen etsimistä siihen, että Venäjän valtion- ja sodanjohto saataisiin vastuuseen teoistaan.