Näin Venäjä kaupittelee tykistöään – ”hyökkäys ei hidasta tahtia”

Venäjän Armeija 2022 -messut järjestetään tällä viikolla Moskovan lähellä. Kuuden päivän mittaiset messut avataan tänään maanantaina.

Virallisesti ”kansainvälisenä sotilas-teknisenä foorumina” tunnetut messut järjestetään kahdeksatta kertaa. Messujen tarkoitus on esitellä Venäjän tuottamia aseita ja asejärjestelmiä. Samalla käydään julkisia keskusteluita ajankohtaisista asioista.

– Venäjä järjesti foorumin COVID-19-pandemian aikana, eikä ole todisteita siitä, että sen hyökkäys Ukrainaan vaikuttaisi tapahtumaan tänä vuonna, sanoo CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman neuvonantaja Samuel Bendett Twitterissä.

Venäjän puolustusministeriö on ilmoittanut aiemmin, että Venäjän puolustusteollisuus solmii messuilla sopimuksia muiden maiden kanssa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

– Paikalle odotetaan saapuvan kymmeniä kansainvälisiä valtuuskuntia, ja Venäjä väittää allekirjoittavansa valtavia asesopimuksia kotimaista ja kansainvälistä tuotantoa varten foorumin aikana. Monet valtuuskunnat ovat jo saapuneet Venäjälle, Bendett kertoo.

Yhteensä 72 valtion sotilasvaltuuskunnat ovat vahvistaneet osallistumisensa messuille. Noin 1 500 yritystä, mukaan lukien ulkomaiset yritykset, suunnittelee tuotantonsa esittelyä.

– Tänä vuonna Ukrainan sota, kansainväliset pakotteet, tuonnin korvaaminen, kotimaisen huipputeknologian tila ja mikroelektroniikan tuotanto ovat kaikkien julkisten ja suljettujen ovien takana käytävien keskustelujen pääaiheina, Bendett toteaa.

– Venäjä käyttää ennen muuta foorumia osoittaakseen olevansa edelleen osa globaalia yhteisöä. Venäjä näyttää, että sen kansainvälinen eristäminen on vaikeaa Ukrainassa käynnissä olevan sodan aikana. Siksi asesopimusten julkistaminen on tärkeä osa tämän vuoden tapahtumaa.

Aiempien vuosien tapaan Armeija 2022 -messut toimivat alustana, jossa esitellään Venäjän viimeisimmät sotilas-tekniset saavutukset.

– Sen hyökkäys Ukrainaan herättää monia keskusteluja näistä aiheista, Bendett sanoo.

– Tänä vuonna painopiste on pitkän kantaman tykistössä ja täsmäammuksissa, miehittämättömissä ilma-aluksissa ja niiden torjunnassa, elektronisessa sodankäynnissä, kaupallisesti saatavilla olevien nelikopterien käytössä taistelussa, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä korkean teknologian ja puolustuksen alalla sekä informaatio- kyberoperaatioissa.

1/ Tomorrow, August 15, is the opening day of ARMY-2022, Russia's biggest international military expo running for 8 years in a row. The forum lasts 6 days, with international military exercises/drills taking place around the world as part of this event. Few comments below: pic.twitter.com/hBDrLoPU3I

— Samuel Bendett (@SamBendett) August 14, 2022