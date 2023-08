Näin Ukrainan vastahyökkäys voi yhä onnistua

Vaikka taisteluissa tilanne suosii edelleen Kiovaa, Ukraina on edennyt vastahyökkäyksessään vain vähän, yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi raportissaan.

Aluksi Ukrainan joukot yrittivät tunkeutua venäläisten puolustuksen läpi etelässä kesäkuun alussa ja puolivälissä. Ajatushautomon mukaan puolustajan joukot eivät kuitenkaan pystyneet murtautumaan Venäjän linjojen läpi. Sen jälkeen Ukraina on keskittynyt hitaasti eteneviin operaatioihin ja häirinnyt venäläisiä joukkoja esimerkiksi pitkän kantaman täsmäiskuilla.

ISW:n mukaan Ukraina aloitti vastahyökkäyksensä seuraavan, tiettävästi tärkeimmän vaiheen 26. heinäkuuta määrätietoisella pyrkimyksellä tunkeutua Venäjän linjoihin Zaporižžjan alueen länsiosassa.

– Ukrainan joukot taistelevat nyt murtautuakseen Venäjän pitkään valmistellun puolustuksen ensimmäisen linjan läpi.

– Ukrainan eteneminen hyvin todennäköisesti vuorottelee huomattavan taktisen edistyksen jaksojen ja mahdollisesti pitkien taukojen ja joidenkin takaiskujen kausien kanssa. Niin paljon kuin voimmekin toivoa, että tie Asovanmerelle yksinkertaisesti avautuu Ukrainan joukoille, todennäköisyys on suuri, että taistelut pysyvät kovina ja uhriluvut korkeina. Kaikki tämä on normaalia sodassa.

Ajatushautomon mukaan vastahyökkäys voi onnistua millä tahansa useista eri tavoista.

– Ensinnäkin nykyinen Ukrainan mekanisoitu läpimurto voisi onnistua, ja ukrainalaiset voisivat hyödyntää sitä riittävän syvästi vapauttaakseen osan tai kaikki Venäjän linjat. Toiseksi Venäjän joukot, jotka kärsivät jo vakavista ongelmista, voisivat murtua paineen alla ja alkaa vetäytyä hallitusti tai hallitsemattomasti.

– Kolmanneksi jatkuva painostus- ja kieltokampanja, jota tuetaan nyt käynnissä olevan kaltaisilla suurilla ponnisteluilla, voi luoda aukkoja Venäjän linjoihin, joita Ukrainan joukot voivat hyödyntää ensin paikallisesti, mutta sitten syvemmälle tunkeutumiseen. Ensimmäinen ja toinen vaihtoehto ovat suhteellisen epätodennäköisiä, mutta mahdollisia.

Kolmas vaihtoehto on ISW:n mukaan todennäköisin tie Ukrainan menestykseen.

– Se tulee olemaan hitaampaa ja asteittaisempaa kuin kaksi muuta – ja hitaampaa kuin Ukrainan läntiset tukijat haluavat ja odottavat. Se riippuu siitä, että länsi toimittaa Ukrainalle jatkuvan kalustovirran, todennäköisesti useiden kuukausien ajan, jotta Ukraina voi jatkaa painostustaan, kunnes Venäjän joukot tarjoavat sellaisia etulinjan halkeamia, joita ukrainalaiset voivat hyödyntää.

– Ukrainan ennen heinäkuun 26. päivää käyttämän painostuskampanjan hitaus on suunniteltu minimoimaan Ukrainan tappiot. Se ei myöskään ole ensisijaisesti suunnattu venäläisten houkuttelemiseen, vaan pikemminkin venäläisten tasaiseen pakottamiseen pois valmiista puolustusasemistaan tavoilla, joita ukrainalaiset voivat hyödyntää operatiivisesti merkittävien etenemisten aikaansaamiseksi.

Vastahyökkäyksen onnistuminen vaatii ajatushautomon mukaan kärsivällisyyttä, mutta se voi silti vielä onnistua.