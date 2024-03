Näin Ukraina rakentaa uudelleen laivastoaan

Ukraina on jälleenrakentamassa omaa laivastoaan Venäjän hyökkäyssodan tuhottua sen pitkälti kokonaan. Laivat rakennetaan Ukrainan rajojen ulkopuolella, eivätkä ne välttämättä tule lainkaan käyttöön nykyisessä sodassa. Turkki on jälleenrakentamisessa keskeisessä roolissa. Asiasta kertoo Radio Free Europe / Radio Liberty.

Istanbulissa Turkissa sijaitsee telakka, jossa Ukrainan uusia sotalaivoja rakennetaan. Lokakuussa 2022 valmistui ja laskettiin vesille alus nimeltään Hetman Ivan Mazepa. Hetman oli Ukrainan kasakka-sotilaskomentajien arvonimi erityisesti 1600- ja 1700-luvuilla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky vieraili Istanbulin telakalla tänä vuonna 8. maaliskuuta ja hänelle esiteltiin toinen Turkissa rakenteilla oleva sotalaiva. Vierailun aikana Zelensky nimitti keskeneräisen aluksen Hetman Ivan Vyhovskyksi. Nimi on peräisin 1600-luvun komentajalta, joka taisteli Ukrainan säilyttämiseksi Moskovan vaikutuspiirin ulkopuolella.

– Tämäntyyppiset korvetit ovat erikoistuneet sukellusveneiden torjuntaan; se on niiden päätarkoitus, Defense Expressin puolustusasiantuntija Volodymyr Zablotskiy kertoi RFE/RL:lle.

– Niissä on helikoptereita, hydroakustiikkaa ja elektronisia havaintojärjestelmiä, jotka osaavat luokitella vedenalaisia ääniä. Kyseessä on alus, joka tietää, missä sukellusvene on ja miten sitä vastaan tulisi hyökätä.