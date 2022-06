Näin Ukraina estää hyökkääjää saavuttamasta meriherruutta

Britannian puolustusministeriön tiedustelukatsauksen mukaan Ukraina on onnistunut rannikkopuolustuskyvyillään suurelta osin estämään Venäjää saavuttamasta meriherruutta Mustanmeren luoteisosassa ja lähettämästä alueelle merivoimiaan.

– Tämä on heikentänyt Venäjän alkuperäisen hyökkäyssuunnitelman toteuttamiskelpoisuutta. Se piti sisällään myös Odessan alueen hallinnan mereltä käsin, katsauksessa todetaan.

Ukrainan asevoimat ilmoitti 17. kesäkuuta käyttäneensä ensimmäistä kertaa menestyksekkäästi länsimaiden lahjoittamia Harpoon-meritorjuntaohjuksia hyökkäyksessään Venäjän merivoimia vastaan.

Katsauksen mukaan kohde oli lähes varmasti Venäjän laivaston hinaaja Vasili Bekh, joka kuljetti aseita ja henkilöstöä miehitetylle Käärmesaarelle Mustanmeren luoteisosassa.

– Venäläishinaajan tuhoutuminen huoltotehtävässä tuo esille Venäjän kohtaamat vaikeudet tukea Käärmesaarta miehittäviä joukkojaan.

Ukrainan joukot ovat aikaisemmin vaurioittaneet tai tuhonneet useita venäläisaluksia laajamittaisen sodan aikana.

Ukraina iski Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaiva Moskvaa vastaan Neptun-merimaaliohjuksilla huhtikuussa upottaen sen.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 June 2022

