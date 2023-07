Näin tiheästi autojen latausasemia pitää jatkossa olla EU:n alueella

Euroopan parlamentin jäsenet ovat hyväksyneet uudet säännöt, jotka koskevat autojen ja kuorma-autojen vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluasemia, yksinkertaista ja helppoa latausta sekä puhtaampia meripolttoaineita.

Latausasemia tulee jatkossa olla 60 kilometrin välein henkilöautoille sekä 120 kilometrin välein kuorma- ja linja-autoille, kertoo Euroopan parlamentin Suomen-toimisto tiedotteessa. Lataus voitava maksaa ilman erillistä sopimusta.

Uudet säännöt ovat osa Fit for 55 -pakettia, joka on EU:n suunnitelma kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Nyt äänestettyjen lakien tavoitteena on vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Mepit saivat läpi vaatimuksen, että teholtaan vähintään 400 kW:n latausasemia henkilöautoille on otettava käyttöön vähintään 60 kilometrin välein TEN-T-runkoverkon reiteillä vuoteen 2026 mennessä siten, että verkon antoteho kasvaa 600 kW:iin vuoteen 2028 mennessä.

Kuorma- ja linja-autojen latausasemia on oltava 120 kilometrin välein. Nämä asemat olisi asennettava puolelle EU:n pääteistä vuoteen 2028 mennessä, ja antotehon täytyy olla 1400–2800 kW tiestä riippuen.

EU-maiden on varmistettava, että TEN T-runkoverkon varrella vetytankkausasemia on käytössä vähintään 200 kilometrin välein vuoteen 2031 mennessä.

Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen käyttäjien on voitava maksaa latauspisteissä helposti maksukorteilla ja ilman sopimusta. Näiden polttoaineiden hinta on esitettävä kilowattitunteina, kilogrammoina tai per minuutti tai latauskerta. Komissio perustaa vuoteen 2027 mennessä vaihtoehtoisten polttoaineiden tietoja koskevan EU:n tietokannan, jonka avulla kuluttajat saavat tietoa saatavuudesta, odotusajoista tai hinnoista eri asemilla.

Mepit hyväksyivät myös uudet säännöt puhtaammista meripolttoaineista. Alusten tulee vähentää kasvihuonekaasujen määrää käyttämässään energiassa (verrattuna vuoden 2020 tasoon) asteittain niin, että vähennys on kaksi prosenttia vuonna 2025 ja nousee 80 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.

Tätä sovellettaisiin aluksiin, joiden bruttovetoisuus on yli 5 000 tonnia – niiden laskennallinen osuus hiilidioksidipäästöistä on 90 prosenttia. Säännöt koskevat kaikkea alusten käyttämää energiaa EU:n satamissa tai niiden välillä. Lisäksi sitä sovelletaan 50 prosenttiin energiasta matkoilla, joiden lähtö- tai saapumissatama sijaitsee EU:n ulkopuolella tai EU:n syrjäisimmillä alueilla.

Jotta satamien ilmansaasteita voitaisiin vähentää merkittävästi, kontti- ja matkustaja-alukset velvoitetaan käyttämään vuodesta 2030 alkaen maasähköä kaikkiin sähköntarpeisiinsa suurissa EU:n satamissa. Uusissa säännöissä asetetaan myös uusiutuvia polttoaineita koskeva kahden prosentin käyttötavoite vuodesta 2034 alkaen, jos komissio raportoi, että muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien polttoaineiden osuus polttoaineyhdistelmästä on alle yksi prosentti vuonna 2031.

Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevat uudet säännöt hyväksyttiin äänin 514 puolesta, 52 vastaan ja 74 tyhjää, kun taas kestäviä meripolttoaineita koskevia uusia sääntöjä tuettiin äänin 555 puolesta, 48 vastaan ja 25 tyhjää.

Kun neuvosto on hyväksynyt molemmat lait, vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevia sääntöjä sovelletaan kuuden kuukauden kuluttua niiden voimaantulosta ja kestäviä meripolttoaineita koskevia sääntöjä sovelletaan 1. tammikuuta 2025 alkaen.