Näin tiedustelu arvioi Ukrainan taisteluja

Etelä-Ukrainan taistelukentillä lisääntyvä aluskasvillisuus tulee todennäköisesti hidastamaan taistelujen etenemistä alueella, Britannian puolustusministeriön tiedustelu arvioi.

Aluskasvillisuudella viitataan taistelualueen pääosin viljelyskelpoiseen maahan, joka on jäänyt kesannolle 18 kuukaudeksi eli 1,5 vuodeksi. Tämä on johtanut viljelysmailla rikkaruohojen ja pensaiden kasvuun.

Lisäsuoja auttaa puolustustiedustelun mukaan peittämään Venäjän puolustusasemia ja vaikeuttamaan puolustusmiinakenttien raivaamista.

– Vaikka aluskasvillisuus voi myös tarjota suojaa pienille salamyhkäisille jalkaväen hyökkäyksille, nettovaikutus on ollut vaikeuttaa kummankin osapuolen etenemistä, tiedustelu arvioi.

Britannian puolustustiedustelu on sodan alusta lähtien raportoinut Ukrainan sodasta ja siitä, miten se todennäköisesti tulee etenemään. Britannian puolustusministeriö kertoo verkkosivuillaan, millaisilla kriteereillä puolustustiedustelu kertoo todennäköisyyksistä.

– Oletko koskaan miettinyt, miksi puolustustiedustelu käyttää termejä kuten ”epätodennäköinen” tai ”realistinen mahdollisuus”, kun arvioimme Venäjän sotaa Ukrainassa?, puolustusministeriö kysyy.

Britannian puolustustiedustelu kertoi Twitterissä (nykyinen X) diktaattori Vladimir Putinin hyökkäyssuunnitelman viikkoa ennen, kuin Venäjän joukot hyökkäsivät Ukrainaan helmikuussa 2022. Britannian puolustusvoimien tiedustelupalvelu julkaisee edelleen säännöllisiä tiedusteluarvioita Twitterissä konfliktin selittämiseksi ja se käyttää tiettyä kieltä todennäköisyyksien arvioimiseen.

Puolustustiedustelu käyttää apunaan seitsemänkohtaista arviointiasteikkoa, jolla pyritään selittämään tai ennustamaan, mitä seuraavaksi voi tapahtua.

– Älykkyysanalyytikot kokoavat arvioita ”epätäydellisestä määrästä palapelin paloja”. Siksi analyytikot käyttävät yhteistä todennäköisyyssanastoa, joka auttaa selkeyttämään sekä analyytikoita että heidän lukijoitaan ja samalla viestii todennäköisyyden, että selitys tai ennuste on oikea.

Puolustustiedustelu kehitti yhtenäisen arviointiasteikon 2000-luvun alussa epäselvyyksien ja väärinkäsitysten välttämiseksi, ja sen päivitetty versio on nykyään käytössä kaikkialla Britannian tiedusteluyksiköissä.

– Tämä varmistaa, että valtion virkamiehet ymmärtävät, kuinka todennäköistä on, että jokin tapahtuma tapahtuu tai tapahtui.

Arviointiasteikko jakaa todennäköisyysasteikon seitsemään erilliseen numeeriseen alueeseen. Kullekin todennäköisyysalueelle määritetään termit. Asteikko perustuu akateemiseen tutkimukseen ja vastaa keskivertolukijan ymmärrystä kustakin termistä. Asteikko ei ole jatkuva, jotta vältetään väärä vaikutelma tarkkuudesta.

Puolustustiedustelu on osa strategista johtamista. Se tarjoaa tiedustelutietoa päätöksentekijöille puolustusministeriössä, asevoimissa ja laajemmin hallituksessa.

– Tähän sisältyy neuvontaa ja oikea-aikaisia tiedusteluarviointeja, joilla ohjataan poliittisia päätöksiä, tuetaan sotilasoperaatioita ja saadaan tietoa puolustusalan tutkimus- ja puolustustarvikeohjelmia varten, puolustusministeriö kertoo.

