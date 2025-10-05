Näin taistelevat Ukrainan Mad Max -sotilaat – ”Pam-pam-pam, vain ruumiita jäljellä”

Kuin Mad Maxista ilmestyneiden Ukrainan moottoripyöräsotilaiden työ on vaarallista, mutta paikoin uskaliailla rynnäköillä on onnistuttu valtaamaan alueita takaisin hyökkääjältä. Asiasta kertoo The Times.

425. erillisen rynnäkkörykmentin, tuttavallisemmin Skalan, sotilaita voi hyvällä syyllä kuvalla moderneiksi rakuunoiksi. He liikkuvat rintamalla kevyillä motocrosspyörillä kaksin. Edessä istuva ajaa jopa sadan kilometrin tuntivauhtia, takana istuva tulittaa.

Yksikön vääpelin Patrickin mukaan mukaan moottoripyöräsotilaana toimiminen vaatii kovaa osaamista.

– Saavut 100 kilometrin tuntinopeudella, hyppäät metsärajaan, pam-pam-pam, vain ruumiita jäljellä, Patrick tiivistää.

– Liikkuvuus ja yllätys. Nämä kaverit ryhtyvät töihin, kun vihollinen istuu vielä juoksuhaudassa p––ja raapimassa.

Skalan operaatiot ovat saaneet osakseen kiitosta ja kritiikkiä. Toisaalta he ovat onnistuneet mitä vaikeimmissa operaatioissa, mutta toisaalta niistä aiheutuu usein raskaita tappioita.

Tällä hetkellä yksikkö taistelee rintaman aktiivisimmassa osassa lähellä Pokrovskin kaupunkia.

Armeijan johto on myös antanut tunnustusta Skalalle. Yksikkö sai hiljattain 12 modernia Abrams-panssarivaunua, joiden rinnalla toimii amerikkalaisia M109-telatykkejä. Kiväärit ovat moderneja, ja varustuksesta löytyy myös T-80 -panssareita ja Gvozdika 2S1 -tykkejä. Skala onkin pian Ukrainan voimakkain sotilasyksikkö.

Toisaalta Skalalla on myös pimeämpi puoli, joka vaikuttaa negatiivisesti värväykseen. Yksikön maine on paikoin huono.

– Ihmisiä siirretään Skalaan muista prikaateista, ja se on siinä. He eivät tule takaisin, kertoo Natalija Bulavkina, jonka veli kuoli taistellessaan Skalassa.

Sosiaalisessa mediassa viestit kertovat, kuinka Skalan sotilaita katoaa. Eräs kirjoittaja kertoo hänen veljenpoikansa saaneen koulutusta vain viikon ajan ennen kuin hänet lähetettiin Kurskin alueella raivoavien taisteluiden keskelle.

Rykmentin apulaiskomentajan Nemon mukaan tappiot ovat väistämättömiä. Niitä syntyy myös siksi, että Skalan osaaminen tunnetaan: yksikkö lähetetään herkästi etulinjaan, kun jokin asema pitää vallata takaisin.

– Jos katsotaan tilastoja taistelutehtävistä, joissa valtasimme takaisin alueita ja asutuskeskuksia, ja verrataan niitä moottorisoituihin jalkaväkiprikaateihin, jotka ne menettivät, menettivät he enemmän ihmisiä puolustaessaan niitä, kuin me niitä takaisin vallatessamme, Nemo muistuttaa.

Skalan moottoripyörätaktiikat on pitkälti otettu käyttöön venäläisten esimerkkiä seuraten. Taktiikka on kiistanalainen, sillä Venäjän moottoripyöräjoukot ovat kärsineet hyökkäyksissään raskaita tappioita. Nemo kuitenkin sanoo yksikön kehittäneen venäläisiltä opittuja taktiikoita.

– Ei moottoripyöräkomppaniaa voi käyttää mihin tahansa tehtävään, kuten venäläiset tekevät. Se on höpönlöpöä, Nemo sanoo.

– Mutta yöllä lämpösäteilyn peittävän viitan kanssa, kuusi pyörää eri teiteillä, 12 miestä hyppäämässä asemaan jossa he voivat jalkautua suojaan ja aloittaa hyökkäyksen, silloin se voi toimia.