Näin suuren osan puolustuksensa budjetista eri maat ovat antaneet Ukrainalle

Viron antama aseapu Ukrainalle vastaa lähes puolta maan koko puolustusbudjetista, selviää UA War Infographicsin helmikuussa julkaisemasta grafiikasta.

Grafiikan lähteinä on käytetty saksalaisen Kiel Institute for the World Economy -ajatuspajan sekä Tukholman kansainvälinen rauhantutkimusinstituutti Siprin dataa maiden antamasta aseavusta Ukrainalle ja maiden puolustusbudjeteista.

Viro on puolustusbudjetin kokoon suhteutettuna auttanut eniten Ukrainaa. Sen antama aseapu on 44,5 prosenttia puolustusbudjetista. Seuraavina tulevat Latvia (39.9) ja Liettua (25).

Pohjoismaista Tanska on antanut Ukrainalle 11,6 prosenttia puolustusbudjetistaan, Ruotsi 8,6, Norja 8,1 ja Suomi 5,8 prosenttia. Saksan osuus on noin 4,7 prosenttia, Ranskan 1,6 prosenttia ja Ison-Britannian 8,8 prosenttia.

Yhdysvallat on ylivoimaisesti suurin Ukrainan tukija. Tammikuussa Yhdysvallat oli käyttänyt Ukrainan tukemiseen yhteensä hieman yli 73,1 miljardia euroa. Koko EU:n osalta vastaava luku oli 54,9 miljardia euroa.

Yhdysvaltojen aseapu Ukrainalle on silti vain noin 5,9 prosenttia maan puolustusbudjetista.

Virossa kiistetään Politico-lehdessä esitetyt väitteet siitä, että maa olisi käyttänyt väärin Euroopan rauhanrahastoa (EPF). Lehden haastattelemien nimettömien diplomaattien mukaan Viro lähettää “vanhoja aseitaan” Ukrainaan ja korvaa ne rauhanrahaston varoilla.

Europarlamentaarikko Riho Terras syyttää Politicoa Venäjän propagandan välittämisestä.

– Katsomalla EPF:n väärinkäytöstä syytettyjen maiden luetteloa, näemme Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan. Nämä ovat EU:n (ja Naton) rajavaltioita, jotka ovat olleet Ukrainan suurimpia kannattajia ja ymmärtävät parhaiten Venäjän aiheuttaman uhan, Terras toteaa Twitterissä.

Viron puolustusministeriön kansliapäällikkö Kusti Salm huomauttaa, että Viro auttoi Ukrainaa jo kauan ennen rauhanrahaston perustamista.

– Olemme selvästi tekemisissä pahantahtoisen spinnauksen kanssa, Politico raportoi valheita, yrittää lyödä kiilaa liittolaisten väliin hidastaakseen Ukrainan tukea, Salm sanoi Viron yleisradio ERR:lle tiistaina.

