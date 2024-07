Näin salamurhayritys vaikutti presidenttien suosiolukemiin

Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump ei ole saanut lisäpotkua valtakunnalliseen kannatukseensa lauantaina tapahtuneen salamurhayrityksen jälkeen, kertovat ensimmäiset gallupkyselyt. Asiasta uutisoi muun muassa Newsweek.

Morning Consultin 2045 rekisteröityneen äänestäjän maanantaina tekemä kysely paljastaa, että Trump johtaa Joe Bidenia vain yhdellä prosenttiyksiköllä (46-45). Kyselyn virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen.

Tulokset paljastavat myös, että Trumpin johto on kaventunut hieman yrityksen edellisen tutkimuksen jälkeen, joka suoritettiin heinäkuun 12. ja 14. välisenä aikana, mikä nosti Trumpin kaksi prosenttiyksikköä Bidenin edelle (44-42).

Ammuskelua edeltäneellä viikolla valtakunnallisten mielipidemittausten mukaan Trump oli kannatuskyselyissä suosituin. Hän johti kaikissa kuudessa keskeisessä vaa’ankieliosavaltiossa Bidenia. Osavaltiot ovat Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania ja Wisconsin.

Näiden osavaltioiden voittaminen tietäisi suurella todennäköisyydellä Trumpin paluuta Valkoiseen taloon.

Biden on kohdannut viime viikkoina kasvavaa painetta, kun joukko demokraattipoliitikkoja on vaatinut hänen jättäytymistään pois presidenttikisasta. Taustalla on kesäkuun lopussa käyty vaaliväittely, jossa Biden epäonnistui. Trumpin salamurhayrityksen jälkeen presidentti Biden on lieventänyt poliittisia hyökkäyksiään Trumpia vastaan.

Biden tuomitsi jyrkästi ammuskelun lauantai-iltana ja sanoi, että poliittinen väkivalta oli ”sairasta” eikä sillä ole paikkaa Amerikassa. Hän soitti Trumpille ja hänen kampanjansa kerrotaan vetäneen pois 50 miljoonan dollarin televisiomainoksen, joka luonnehti Trumpia rikolliseksi.

Trump matkusti maanantaina republikaanien puoluekokoukseen Wisconsinin Milwaukeehen. Hän julkisti varapresidenttiehdokkaakseen Ohion 39-vuotiaan senaattorin J.D. Vancen. Trump nimettiin republikaanien viralliseksi ehdokkaaksi. Hänen odotetaan pitävän puheen torstaina puoluekokouksessa.