Näin saat varmimmin keikkatöitä – yksi asia ratkaisee usein

Henkilöstöpalvelu Seure rekrytoi viime vuonna yli 5000 uutta työntekijää pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Töihin pääsevät nopeimmin hakijat, joilla on sote- tai kasvatusalan tutkinto ja työkokemusta. Valmius lähteä työhön lyhyellä varoitusajalla on myös tärkeää. Nopeimmillaan työt alkavat heti seuraavana päivänä työhaastattelusta.

Vuonna 2025 Seureen haki lähes 14000 henkilöä. Hakijoista 38 prosenttia palkattiin, ja heistä 78 prosenttia aloitti keikkatyöt. Vuotta aiemmin aloittaneiden osuus oli 59 prosenttia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

-Kun koulutus, luvat ja kielitaito ovat kunnossa, työllistyminen on usein nopeaa, sanoo tiedootteessa soten rekrytoinnin asiantuntija Jenna Laukkanen Seurelta.

Seurelle työllistyvät tällä hetkellä nopeimmin osaajat, joilla on sote- tai kasvatusalan tutkinto, työkokemusta omalta alalta (kasvatus, sote, keittiötyö, siivous), hyvä suomen kielen taito, kokemus erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa työskentelystä, lääkehoitolupa (Helsinki, HUS, Länsi-Uusimaa, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue), kokemus Apotti- tai Lifecare-järjestelmistä sekä valmius lähteä töihin lyhyellä varoitusajalla.

Erityisesti lääkehoitolupa nousee esiin sote-alalla.

-Moni yllättyy siitä, että lääkehoitolupa ei siirry automaattisesti työnantajalta toiselle. Se voi olla ratkaiseva tekijä palkkaamisessa, Laukkanen kertoo.

Sote-alan kesätyöstä kiinnostuneen kannattaa hakemuksella kertoa kattavasti omasta osaamisesta ja kokemuksesta.

-Me otamme yhteyttä heti, kun hakijalle sopiva työ löytyy. Palkkaamme lähihoitajia ja sairaanhoitajia kesätöihin joustavasti pitkin kevättä, ja mahdollisuuksia on usein vielä kesän kynnykselläkin, Laukkanen sanoo.

Poimintoja videosisällöistämme

Vuonna 2025 eniten hakijoita kiinnostivat varhaiskasvatuksen lastenhoitajan, päiväkodin avustajan ja koulunkäynninohjaajan tehtävät sekä sote-alalla vanhustyö, kotihoito ja sairaalan vuodeosastotyö.

Hakijoita on selvästi vähemmän esimerkiksi kehitysvammapsykiatriaan sekä lasten erityisen tuen tehtäviin, joissa ammattilaisille olisi kysyntää.

-Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi sote-alan ammattilaisille on tarjolla keikkatyötä myös esimerkiksi Porvoossa, Hangossa ja Raaseporissa. Kehitysvammapsykiatrian osaajat työllistyvät Hämeenlinnaan ja Lahteen, Laukkanen listaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Keikkatyössä työn aloitus voi tulla lyhyellä varoitusajalla, ja juuri siihen valmiit työllistyvät todennäköisimmin.

– Jos osaaminen on kunnossa ja kalenteri antaa myöten, työt alkavat usein nopeasti. Nopeimmillaan uusi työntekijä on töissä heti seuraavana päivänä työhaastattelusta, kertoo kasvatus- ja palvelualojen rekrytoinnin asiantuntija Reetta Inkinen.

Seure hankki työntekijän 95 prosenttiin tilatuista työvuoroista vuonna 2025. Seurelaiset tekivät yhteensä 3,9 miljoonaa työtuntia, mikä vastaa noin 2 340 kokoaikaisen työntekijän vuoden työpanosta.