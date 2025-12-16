Verkkouutiset

Näin paljon yksi hoitovuorokausi maksaa – yksikkökustannukset julkaistiin

  • Julkaistu 16.12.2025 | 15:07
  • Päivitetty 16.12.2025 | 15:07
  • Sote
Yksikkökustannukset perustuvat hyvinvointialueiden rekisteritietoihin.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kansallisista yksikkökustannuksista on saatu päivitettyä tietoa.

Valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat koonneet ja validoineet tiedot yhteistyössä hyvinvointialueiden ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa nettisivulle.

Yksikkökustannukset kuvaavat eri sosiaali- ja terveyspalvelujen keskimääräisiä kustannuksia koko maassa. Tiedot muodostavat uuden, kattavan tietopohjan hyvinvointialueiden ja valtion tiedolla johtamiselle.

Yksikkökustannukset perustuvat hyvinvointialueiden kansallisten rekistereiden tuottamiin talous- ja toimintatietoihin.

Kansalliset yksikkökustannukset on laskettu hyvinvointialueen järjestämisvastuun näkökulmasta keskiarvona. Tämä tarkoittaa sitä, että ne sisältävät alueen väestölleen sekä omana tuotantona että ostopalveluna järjestämien palvelujen kustannukset.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yksikkökustannuksia on saatavilla vuodesta 2023 lähtien. Nyt julkaistut yksikkökustannusten kansalliset keskiarvot ovat vuosilta 2023 ja 2024.

Alla on muutamia poimintoja yksikkökustannusten keskiarvoista.

Poimintoja kansallisten yksikkökustannusten keskiarvoista per suorite vuonna 2024

Sosiaalihuollon palvelut
Iäkkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen (hoitovuorokausi): 200 euroa
Vammaisten ympärivuorokautinen palveluasuminen (hoitovuorokausi): 257 euroa
Mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautinen palveluasuminen (hoitovuorokausi): 154 euroa
Iäkkäiden laitospalvelu (hoitovuorokausi): 297 euroa
Vammaisten laitospalvelu (hoitovuorokausi): 656 euroa

Lastensuojelu
Lastensuojelun laitospalvelu (hoitovuorokausi): 480 euroa

Perusterveydenhuolto
Perustason vastaanottopalvelut (lääkäri 1-20 min): 125 euroa
Perustason vastaanottopalvelut (sairaanhoitaja 1-20 min): 51 euroa
Iäkkäiden kotihoito (lähihoitaja 1-20 min): 29 euroa
Kouluterveydenhuollon palvelut (sairaanhoitaja 1-20 min): 39 euroa
Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut (sairaanhoitaja 41-60min): 121 euroa

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito
Perustason vuodeosastohoito (hoitovuorokausi): 449 euroa

