Näin paljon yksi hoitovuorokausi maksaa – yksikkökustannukset julkaistiin

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kansallisista yksikkökustannuksista on saatu päivitettyä tietoa.

Valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat koonneet ja validoineet tiedot yhteistyössä hyvinvointialueiden ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa nettisivulle.

Yksikkökustannukset kuvaavat eri sosiaali- ja terveyspalvelujen keskimääräisiä kustannuksia koko maassa. Tiedot muodostavat uuden, kattavan tietopohjan hyvinvointialueiden ja valtion tiedolla johtamiselle.

Yksikkökustannukset perustuvat hyvinvointialueiden kansallisten rekistereiden tuottamiin talous- ja toimintatietoihin.

Kansalliset yksikkökustannukset on laskettu hyvinvointialueen järjestämisvastuun näkökulmasta keskiarvona. Tämä tarkoittaa sitä, että ne sisältävät alueen väestölleen sekä omana tuotantona että ostopalveluna järjestämien palvelujen kustannukset.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yksikkökustannuksia on saatavilla vuodesta 2023 lähtien. Nyt julkaistut yksikkökustannusten kansalliset keskiarvot ovat vuosilta 2023 ja 2024.

Alla on muutamia poimintoja yksikkökustannusten keskiarvoista.

Poimintoja kansallisten yksikkökustannusten keskiarvoista per suorite vuonna 2024 Sosiaalihuollon palvelut

Iäkkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen (hoitovuorokausi): 200 euroa

Vammaisten ympärivuorokautinen palveluasuminen (hoitovuorokausi): 257 euroa

Mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautinen palveluasuminen (hoitovuorokausi): 154 euroa

Iäkkäiden laitospalvelu (hoitovuorokausi): 297 euroa

Vammaisten laitospalvelu (hoitovuorokausi): 656 euroa Lastensuojelu

Lastensuojelun laitospalvelu (hoitovuorokausi): 480 euroa Perusterveydenhuolto

Perustason vastaanottopalvelut (lääkäri 1-20 min): 125 euroa

Perustason vastaanottopalvelut (sairaanhoitaja 1-20 min): 51 euroa

Iäkkäiden kotihoito (lähihoitaja 1-20 min): 29 euroa

Kouluterveydenhuollon palvelut (sairaanhoitaja 1-20 min): 39 euroa

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut (sairaanhoitaja 41-60min): 121 euroa Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito

Perustason vuodeosastohoito (hoitovuorokausi): 449 euroa