Näin paljon yksi hoitovuorokausi maksaa – yksikkökustannukset julkaistiin

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kansallisista yksikkökustannuksista on saatu päivitettyä tietoa.
Valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat koonneet ja validoineet tiedot yhteistyössä hyvinvointialueiden ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa nettisivulle.
Yksikkökustannukset kuvaavat eri sosiaali- ja terveyspalvelujen keskimääräisiä kustannuksia koko maassa. Tiedot muodostavat uuden, kattavan tietopohjan hyvinvointialueiden ja valtion tiedolla johtamiselle.
Yksikkökustannukset perustuvat hyvinvointialueiden kansallisten rekistereiden tuottamiin talous- ja toimintatietoihin.
Kansalliset yksikkökustannukset on laskettu hyvinvointialueen järjestämisvastuun näkökulmasta keskiarvona. Tämä tarkoittaa sitä, että ne sisältävät alueen väestölleen sekä omana tuotantona että ostopalveluna järjestämien palvelujen kustannukset.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen yksikkökustannuksia on saatavilla vuodesta 2023 lähtien. Nyt julkaistut yksikkökustannusten kansalliset keskiarvot ovat vuosilta 2023 ja 2024.
Alla on muutamia poimintoja yksikkökustannusten keskiarvoista.
Poimintoja kansallisten yksikkökustannusten keskiarvoista per suorite vuonna 2024
Sosiaalihuollon palvelut
Iäkkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen (hoitovuorokausi): 200 euroa
Vammaisten ympärivuorokautinen palveluasuminen (hoitovuorokausi): 257 euroa
Mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautinen palveluasuminen (hoitovuorokausi): 154 euroa
Iäkkäiden laitospalvelu (hoitovuorokausi): 297 euroa
Vammaisten laitospalvelu (hoitovuorokausi): 656 euroa
Lastensuojelu
Lastensuojelun laitospalvelu (hoitovuorokausi): 480 euroa
Perusterveydenhuolto
Perustason vastaanottopalvelut (lääkäri 1-20 min): 125 euroa
Perustason vastaanottopalvelut (sairaanhoitaja 1-20 min): 51 euroa
Iäkkäiden kotihoito (lähihoitaja 1-20 min): 29 euroa
Kouluterveydenhuollon palvelut (sairaanhoitaja 1-20 min): 39 euroa
Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut (sairaanhoitaja 41-60min): 121 euroa
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito
Perustason vuodeosastohoito (hoitovuorokausi): 449 euroa