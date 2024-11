Näin paljon virolaiset nykyään ansaitsevat

Viron tilastokeskuksen mukaan virolaisten keskipalkka on noussut 1 959 euroon vuoden kolmannella neljänneksellä, kertoo Maaleht.

Viime vuonna tähän vastaavaan aikaan keskipalkka oli 1 812 euroa ja kaksi vuotta sitten 1 641 euroa.

Palkat ovat tilastokeskuksen mukaan nousseet tasaisesti kaikilla toimialoilla. Suurimmat korotukset ovat tulleet sosiaali- ja terveysalalle. Vähiten palkka on noussut taiteen, viihteen ja vapaa-ajan toimialoilla.

Virolaisten mediaanipalkka on tällä hetkellä 1 620 euroa. Mediaanipalkka on palkka, joka jakaa palkansaajat kahteen yhtä suureen ryhmään: puolet ansaitsee tätä enemmän ja puolet vähemmän. Se on keskimmäinen palkka, kun kaikki palkat laitetaan järjestykseen.

Korkein mediaanipalkka oli Tallinnassa eli 1 900 euroa. Alhaisin mediaanipalkka on Võrussa, jossa se on 1 252 euroa.

Tilastojen mukaan Virossa on hieman yli 5 000 henkilöä, joiden bruttopalkka on yli 8 000 euroa kuukaudessa.

Julkisista viroista korkeinta palkkaa saa Viron presidentti, parlamentin puhemies ja korkeimman oikeuden puheenjohtaja. Heidän palkkansa on noin 9 200 euroa.

Viron pääministeri ansaitsee 8 759 euroa kuukaudessa. Ministereiden kuukausipalkka on 7 445 euroa. Parlamentin jäsenet saavat 5 979 euroa kuukaudessa.

Minimipalkka on Virossa 820 euroa. Hieman yli 10 prosenttia työntekijöistä saa tämän summan kuukaudessa.