Työeläkkeet nousevat ensi vuonna keskimäärin 0,88 prosenttia., LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Näin paljon työeläkkeet nousevat ensi vuonna

  • Julkaistu 29.10.2025 | 12:42
  • Päivitetty 29.10.2025 | 12:42
  • Eläke
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit.
Työeläkeindeksi nousee ensi vuonna noin 0,88 prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit ensi vuodelle.

Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Vuoden 2024 lopussa työeläkkeen osuus vanhuuseläkkeestä oli keskimäärin 1943 euroa kuukaudessa. Tällä määrällä laskettuna indeksikorotus olisi noin 17 euroa kuukaudessa.

Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,712. Vuoteen 2025 verrattuna palkkakerroin nousee noin 2,33 prosenttia. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Palkkakerroin ja työeläkeindeksi tarkistetaan vuosittain. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

