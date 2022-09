Sähkösopimuksen purkaminen voi maksaa näin paljon

Sähkön epävarma hintakehitys saattaa mietityttää kuluttajia ja monet eivät halua nykyisessä tilanteessa sitoutua pitkään määräaikaiseen sopimukseen. VertaaEnsin.fi -palvelu muistuttaa, että myös määräaikaisen sähkösopimuksen voi irtisanoa. Tästä kuitenkin seuraa useimmiten sopimussakko.

Palvelun selvityksessä 53:sta yrityksestä 14 tarjosi mahdollisuutta purkaa määräaikainen sähkösopimus sopimussakon avulla. Osa näistä ei kuitenkaan välttämättä tarjoa uusia määräaikaisia sähkösopimuksia tällä hetkellä.

Sopimussakkojen suuruudet vaihtelevat paljon.

Edullisimmillaan sähkösopimuksesta pääsee eroon Enefitillä, jossa sopimussakko on 24 kuukauden määräaikaiselle sopimukselle noin 50 euroa. Mikäli määräaikainen sopimus on 24 kuukaudelle ja sopimuksen irtisanoo 12 kuukauden jälkeen, sakko on noin 25 euroa. Summa siis vaihtelee sopimuksen jäljellä olevan keston mukaan.

Irtisanominen on selvityksen mukaan kalleinta Nurmijärven Sähkön asiakkaille. Heille sopimussakko on 500 euroa alle 10 000 kWh:n kulutuksella ja 1 250 euroa yli 10 000 kWh:n kulutuksella.

Määräaikaisen sähkösopimuksen voi irtisanoa yleisesti ottaen ennen määräaikaa ainoastaan muuton yhteydessä. Tämä on usein myös helpoin tapa purkaa määräaikainen sähkösopimus.