Näin paljon pienestä asunnosta isompaan vaihtava voi nyt säästää

Asuntokauppa palasi tammikuussa asuntokauppa heikolle tasolle loppuvuoden hetkellisen piristymisen jälkeen. Hintakehitys on jatkunut vaisuna, joskaan hinnat eivät ole enää laskeneet merkittävästi aiemmista kuukausista.

– Isossa kuvassa kysyntä on yhä heikkoa, eikä eväitä nopealle käänteelle ole. Korot ovat kuitenkin jo hieman laskeneet, mikä tukee asuntomarkkinoiden vedon parantumista. Myös varainsiirtoveron lasku piristää kauppamääriä, OP Ryhmän senioriekonomisti Joona Widgrén arvioi.

Pienten asuntojen ja etenkin yksiöiden hinnat ovat laskeneet vauhdikkaimmin, ja ensiasunnon ostajilla onkin nyt hyvä mahdollisuus ostaa asunto viime vuosia alhaisemmalla hinnalla.

Myös suurempien asuntojen hinnat ovat laskeneet, mutta ne ovat kuitenkin pitäneet pintansa paremmin kuin yksiöiden hinnat. Tästä huolimatta asunnon vaihtajat voivat hyötyä nykyisestä markkinatilanteesta hintojen laskun seurauksena.

OP Ryhmän ekonomistit tarkastelevat tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan asunnon vaihtoon liittyviä seikkoja. Erityisesti ekonomistit vertaavat välirahaa, joka pienemmästä omistusasunnosta suurempaan vaihtajien tulee nyt maksaa, ja arvioivat tätä välirahaa yksiön arvonnousun näkökulmasta.

– Vaikka esimerkiksi ensiasunnoksi ostetun yksiön arvo onkin laskenut viime vuosina, voi nyt silti olla parempi aika vaihtaa suurempaan asuntoon kuin silloin, kun hinnat lähtevät taas nousuun. Pienten asuntojen neliöhinnat ovat toki laskeneet suuria enemmän, mutta kokonaishinta on kuitenkin monin paikoin laskenut enemmän juuri suurissa asunnoissa. Näin välirahaa joutuu maksamaan aiempaa vähemmän pienestä suurempaan vaihtaessa, senioriekonomisti Widgrén havainnollistaa.

Hintaero esimerkiksi omakotitalon ja yksiön välillä on kaventunut selvästi viime vuosien huipputasoista. Pääkaupunkiseudulla hintaero on yhä korkeampi kuin se oli vielä ennen koronakriisiä. Koko maassa keskimäärin hintaero on kuitenkin painunut jo matalammalle kuin juuri ennen koronapandemian alkamista, vuoden 2020 alussa.

Esimerkiksi Helsingissä sijaitsevan 30-neliöisen yksiön ja pääkaupunkiseudun kehyskunnassa sijaitsevan 150-neliöisen omakotitalon välinen hintaero on nyt Tilastokeskuksen neliöhintatilastojen perusteella noin 136000 euroa, kun se vielä kaksi vuotta sitten oli noin 154000 euroa.

Pienien asuntojen arvonnousulla ei kuitenkaan pysty maksamaan enää yhtä suurta osaa suuremmasta asunnosta kuin vielä muutama vuosi sitten. Arvonnousun kannalta merkittävää on, milloin pienempi asunto on ostettu.

– Esimerkiksi kaksi vuotta sitten ostetun yksiön joutuu tällä hetkellä todennäköisesti myymään tappiolla. Sen sijaan 10 vuotta sitten ostetun yksiön arvo on kyllä noussut, mutta arvonnousu on kuitenkin selvästi pienempi kuin se olisi ollut pari vuotta sitten myytäessä, Widgrén toteaa tiedotteessa.

Juuri nyt voi siis olla tarvittavan välirahan kannalta hyvä hetki vaihtaa pienempi asunto suurempaan. Asunnon ostoon saattaa kuitenkin joutua käyttämään aiempaa enemmän omia säästöjä, kun pienten asuntojen arvo ei välttämättä ole noussut ostohetkestä.

– Jos omat säästöt nyt riittävät omarahoitusosuuden kattamiseen, on kohtuullisen hyvä sauma vaihtaa suurempaan asuntoon. Ajatus niin sanotusta asuntohissistä eli siitä, että arvonnousulla kuitataan suuremman asunnon omarahoitusosuus ei kuitenkaan ihan toimi tällä hetkellä.

– Toki on hyvä muistaa, että etenkin matalien korkojen aikana on todennäköisesti ehtinyt lyhentää lainaa hyvin, jos asunnon on omistanut jo pitkään, mistä kertynyt säästö helpottaa suuremman asunnon hankkimista, Widgrén sanoo.