Näin pääministeri ilmoitti eduskunnalle kaasuputkiasiasta, sanasta sanaan

Eduskunnan budjettikeskustelussa oli tiistaina ensimmäinen päivä. Valtioneuvoston pääluokka oli ensimmäinen käsiteltävä aihe, ja myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) oli ministeriaitiossa.

Orpo oli jo kello 16 poistunut aitiosta pitämään nopean tiedotustilaisuuden viereisessä valtiosalissa, joka saattoi jäädä monelta edustajaltakin huomaamatta. Kello 16:49 Petteri Orpo kuitenkin puhui istuntosalissa näin:

– Arvoisa puhemies! Joudun hetken päästä taas poistumaan, on seuraava tiedotustilaisuus. Mutta kerron ehkä eduskunnallekin saman kuin medialle, että Gasgrid Finland Oy ilmoitti viranomaisille sunnuntaina, että Suomen ja Viron välisessä Balticconnector-kaasuputkessa oli havaittu sunnuntaiaamuyöllä 8.10. paineenlaskun seurauksena epäilty vuototilanne ja sen aiheuttama häiriö. Tämä on nyt selvitetty.

Rajavartiolaitos ja merivartiosto ovat löytäneet putken vuotokohdan, ja se sijaitsee Suomen talousalueella. Alustavan arvion mukaan havaittu vaurio ei ole voinut syntyä putken tavanomaisen käytön tai paineenvaihdunnan seurauksena. Suomen viranomaiset krp:n johdolla ovat käynnistäneet tutkinnan tästä asiasta.

Hallitus on ollut tässä liikkeellä. Meidän viranomaiset, ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto, heti tämän tiedon tultua… Asiaa selvitetään, ollaan yhteydessä Viroon, kumppanimaihin. Tässä ollaan tiiviisti tämän asian päällä.

Tämä ei vaikuta Suomen energiahuoltoon, ei kaasun saantiin. LNG-terminaali pystyy vastaamaan siihen tarpeeseen, mutta onhan tämä vakava juttu. Se pitää selvittää perinpohjaisesti.

Hyvä eduskunta, joudun poistumaan vielä tiedotustilaisuuteen. Saan asiantuntijat paikalle, ja sitä kautta tietenkin teillekin saadaan lisää tietoa.

Haluan vakuuttaa, että Suomi on, kiitos edellisen ja edellisten hallitusten, hyvin varautunut. Meillä on kiinnitetty näihin asioihin huomiota, meidän huoltovarmuutemme on kunnossa. Voi tulla häiriöitä, mutta se ei meitä lamaannuta. Me hoidetaan asiat kuntoon ja pidetään pyörät pyörimässä ja Suomi turvallisena, Petteri Orpo sanoi.

Opposition SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sai vastauspuheenvuoron:

– Kiitos pääministerille tästä lyhyestä infosta. Se, että Viron ja Suomen välinen kaasuputki on vaurioitunut, ja ennen kaikkea se, että se on tapahtunut ulkopuolisen toiminnan seurauksena, on uutisena pysäyttävä ja vakava. Nyt tässä tilanteessa on tärkeätä, että valtionjohto ja hallitus ovat hereillä ja valppaana ja yhdessä viranomaisten ja kumppanimaiden kanssa, niin Viron kuin EU- ja Nato-kumppaneiden, tekee kaikkensa tämän asian selvittämiseksi ja tilanteen hantteeraamiseksi, ja tässä teillä on opposition täysi tuki. Toivon, että myös eduskunnan valiokunnat saavat pikaisesti tiedon, mitä on tapahtunut, mitä tietoa tässä on, mikä on viranomaisten käsitys tapahtuneesta ja miten tämä tilanne hallitaan. Arvoisa puhemies, on tärkeää, että tällaisessa tilanteessa sekä hallitus että viranomaiset saavat täyden tuen selvittää, mitä on tapahtunut, ja hallita tilanne.