Näin Moskovan isku muutti lännen suhtautumista Vladimir Putiniin

Perjantaina tehty terrori-isku Moskovan Crocus City Hall -konserttitaloon on jo muuttanut lännen asenteita Vladimir Putinia kohtaan, kirjoittaa Venäjä-analyytikko Vadim Stepa Eesti Päevalehdessä.

Isku tapahtui vajaa viikko niin sanottujen presidentinvaalien jälkeen.

– Aiemmin useat länsimaiden johtajat keskustelivat mahdollisuudesta olla tunnustamatta niiden vaalien tulosta, kuten he eivät tunnustaneet Valko-Venäjän ”uudelleenvalittua” presidenttiä Aljaksandr Lukashenkaa vuonna 2020. Nyt kuitenkin länsimaiset johtajat ilmaisevat myötätuntoaan Putinia kohtaan, ja 30 vuoden ajaksi vallan kaapanneesta tyrannista on jälleen tullut ”kunnioitettu herra presidentti”. Ollaan taas liitossa ”globaalia terrorismia” vastaan, Vadim Stepa kuvaa nopeaa asenteen muuttumista.

Islamistinen terroristijärjestö Isis-K on ilmoittautunut iskun tekijäksi. Tätä tukee myös Yhdysvaltojen tiedustelun näkemys. Venäjän propagandassa on kuitenkin vihjailtu, että Ukraina olisi osallinen iskuun. Kiovassa tämä on kiistetty jyrkästi. Toisaalta iskua on myös väitetty Kremlin junailemaksi.

Vadim Stepan mukaan Kreml yrittää joka tapauksessa ottaa hyödyn iskusta.

– Kannattaa muistaa historiallinen tosiasia: Putin käyttää mitä tahansa terroritekoa valtansa vahvistamiseen, hän toteaa.

Stepa muistuttaa, että esimerkiksi vuoden 2004 Beslanin koulukaappauksen jälkeen Putin lakkautti kuvernöörien vaalit ja otti nimitysvallan itselleen.

Syyn vierittäminen Ukrainan vastuulle on osa Kremlin strategiaa.

– Putinin mukaan Ukraina oli valmistanut heille (iskun tekijöille) ”ikkunan” rajanylitykseen. Ukrainalaiset ovat kieltäneet osallisuutensa terroritekoon, ja Volodymyr Zelenskyi vastasi tiukasti, että Venäjä itse käy terroristisotaa Ukrainaa vastaan. Mutta Putinin viha Ukrainaa kohtaan on niin suuri, että hän syyttää kaikista Venäjän ongelmista heitä.

Terrori-isku voi Stepan mukaan antaa uutta puhtia Ukrainan sotaan.

– Siitä voi tulla tekosyy uudelle mobilisaatiolle ja sisäisten sortotoimien tiukentamiselle.

Yksi seuraus hänen mukaansa voi olla se, että Venäjä palauttaa kuolemanrangaistuksen.

– Putin on jo ilmoittanut, että terroristien rangaistus on ”maksimi”, Stepa kirjoittaa.

The UK condemns in the strongest terms the deadly terrorist attack at the Crocus City Hall near Moscow.

We offer our heartfelt condolences and express our deepest sympathy to the families of the many victims.

Nothing can ever justify such horrific violence.

— David Cameron (@David_Cameron) March 23, 2024