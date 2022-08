Näin Moskova kiertää pakotteita – Mika Aaltola: Yllättävän helppoa

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltola epäilee Euroopan unionin Venäjä-pakotteiden tehoa. Hänen mukaansa unioni ei ole pyrkinyt estämään pakotteiden kiertoreittejä riittävän aktiivisesti.

– EU asettanut useita sanktiopaketteja Venäjälle. Mutta mahtipontisten puheet massiivisista sanktioista eivät vastaan todellisuutta, jos sanktioiden reikiä ei tilkitä reaaliaikaisesti. Sanktioiden kierto yllättävän helppoa. Näkyy eri maiden kohonneissa vientitilaistoissa Venäjälle, Aaltola kirjoittaa Twitterissä.

Aaltolan mukaan niin raha- kuin tavaraliikennekin toimii pakotteista huolimatta.

– Sanktioiden kierto on iso mahdollisuus. Se aikaan myös jännittäviä ilmiöitä. Esim. Uzbekistanista on tullut Venäjän turismin ykköskohde. Osittainen syy: lännessä toimivien pankki- ja luottokorttien hankkiminen. Epävirallinen telegram-pohjainen maksujärjestelmä on myös luotu.

Erityisesti Turkki toimii Aaltolan mukaan Eurooppalaisten tuotteiden kauttakulkureittinä Venäjän markkinoille.

Aaltolan mukaan EU:n tulisi luoda painetta kolmansiin maihin, jos pakotteiden halutaan toimivan.

– Muuten sanktioiden kiertämisestä tulee entistä tehokkaampaa. Ne uhkaavat jäädä EU:lle tyypilliseksi julistavaksi elehtimiseksi.

Sanktiot vaikuttavat Aaltolan mukaan Venäjän talouteen joka tapauksessa, koska niiden kiertäminen tuo lisäkustannuksia.

– Sanktioiden kiertävällä kaupalla on on hintalappu Venäjälle. Venäjän talous on ahdingossa. Talvesta tulee karu Venäjällä, paljon ongelmallisempi kuin EU:ssa.

Suomen tulisi Aaltolan mukaan muodostaa näkemys siitä, mihin asioihin pakotteilla pyritään vaikuttamaan.

– Suomessakin kannattaa miettiä proaktiivisempaa otetta asioihin. Strateginen visio pitää olla selkeä ja sitten sen taktisen tason ymmärrys, kuinka tavoitteeseen päästään.