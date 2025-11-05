Näin moni kärsii ”loppuvuoden burnoutista”

Yli puolet suomalaisista (53 %) tuntee itsensä henkisesti ylikuormitetuiksi ja uupuneiksi loppuvuodesta, kertoo mobiiliteknologiayhtiö OnePlus teettämästään tutkimuksesta. Noin kolmasosa (32 %) kokee vuoden viimeiset kolme kuukautta selkeästi kuormittavimmiksi.

Vaikka loppuvuoden väsymys tuntuu kaikilla, nuoremmat kokevat rasituksen voimakkaimmin. 18-34 vuotiaista suomalaisista 38 prosenttia sanoo tuntevansa useimpina vuosina vuoden viimeisellä kvartaalilla väsymystä, kun maan keskiarvo on 27 prosenttia. Yli 65-vuotiaista vain 13 prosenttia kokee näin.

Syyksi mainitaan useimmin pimeä ja synkkä vuodenaika (47 %), joulun ja juhlakauden aktiviteettien aiheuttamat ylimääräiset taloudelliset menot (39 %) ja myös stressi siitä, ettei ole tarpeeksi aikaa levätä ja lomailla (30 %).

– Loppuvuoden burnout season on valitettavasti nykypäivän todellisuutta, sanoo työuupumusasiantuntija Claire Ashley tiedotteessa.

– Korkeiden odotuksien, loputtomien sosiaalisien menojen ja kiireen sekä kotona että töissä yhdistelmä tarkoittaa, että monet ovat ylikuormitettuja ja heillä on vaikeuksia todella nauttia joulunajasta.

Uupumisen vaikutus on selvä ja suomalaiset kertovatkin, että heidän sosiaalinen elämänsä kärsii siitä. Lähes puolet (44 %) 18-45-vuotiaista toivoo, että heillä olisi henkilökohtainen avustaja auttamaan kiireisen aikataulunsa kanssa. Noin joka kolmas myöntää lähteneensä kotoa ilman puhelintaan tai lompakkoaan. Osa on laiminlyönyt perushygieniaa, kuten jättänyt välistä suihkussa käymisen, tai hiusten tai hampaiden pesun (23 %). Lähes joka kymmenes kertoo unohtaneensa osallistua suunnittelemaansa vapaa-ajan tapahtumaan.

Myös työpaikoilla on jatkuvaa painetta, kun vaatimukset nousevat ja työmäärä kiihtyy kohti loppuvuotta. Noin neljäsosa (24 %) 18-34-vuotiaista vastaajista kertoo nukahtaneensa töissä väsymyksen takia.

Myös henkilökohtaiset rutiinit kärsivät. 29 prosenttia myöntää jättävänsä kotitöitä väliin ja viidennes turvautuu pikaruokaan ja epäterveellisempiin aterioihin, jättää treenaamisen väliin tai jättää vastaamatta ystävien viesteihin tai puheluihin.

Onneksi kuitenkin monet tiedostavat tämän ja pyrkivät estämään liiallista kuormitusta. Puolet vastaajista kertoo yrittävänsä aktiivisesti vähentää vuoden lopun stressiä erilaisten tekniikoiden avulla.

Useimmat pyrkivät nukkumaan ja lepäämään enemmän (42 %). 27 prosenttia kertoo laittavansa puhelimen muistutukset pois päältä tai rajoittavansa ruutuaikaa. Alle 45-vuotiaista 17 prosenttia kertoo hyödyntävänsä tekoälyä omien tehtävien suunnittelussa ja hallinnassa.

Teknologialla on kasvava rooli stressin hallinnassa laajemman väestön keskuudessa, sillä 66 prosenttia sanoo, että on käyttänyt älypuhelinta ja sen ominaisuuksia apuna rasituksen keventämisessä. Reilu kolmannes uskoo, että tekoäly voisi auttaa tekemään heidän elämästään hallittavampaa.

Tutkimus tehtiin 72Pointin kautta 17.–22. lokakuuta, ja siihen osallistui 1000 täysi-ikäistä suomalaista.