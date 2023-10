Mielenterveyden ongelmat heijastuvat lemmikkiin

Omistajan kokemat negatiiviset tunteet kuten huoli ja ahdistus voivat heijastua lemmikkieläimen ei-toivottuna käyttäytymisenä. Näin todetaan Helsingin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa, jota Agria ja Ruotsin Kennelliiton tutkimusrahasto tukevat.

Helsingin yliopiston professori Hannes Lohen johtama tutkimusryhmä on päättänyt tarkastella lähemmin, kuinka sekä ihmisten että eläinten yksilölliset persoonallisuuspiirteet ja käyttäytymismallit sekä ihmisen psyykkinen hyvinvointi liittyvät kiintymyssuhteen haasteisiin, erityisesti turvattomiin kiintymystyyleihin.

Psykologi ja tohtorikoulutettava Aada Ståhl on yksi tutkimuksen parissa työskennelleistä. Hän kertoo, että lemmikinomistajien turvaton kiintymyssuhde voidaan jakaa kahteen kiintymyssuhdetyyliin.

Toinen on kiintymyssuhteeseen liittyvä ahdistus. Ahdistuneella kiintymystyylillä tarkoitetaan sitä, että lemmikinomistajalla on liioiteltua pelkoa siitä, että jotain tapahtuu, esimerkiksi että eläin sairastuu.

– Lemmikinomistajan ominaisuudet, kuten mielenterveyden ongelmat ja neuroottisuuden persoonallisuuspiirre, ovat yhteydessä ahdistuneeseen kiintymystyyliin. Myös koirien pelkokäyttäytyminen on yhteydessä ahdistuneeseen kiintymystyyliin, Aada Ståhl sanoo tiedotteessa.

Toinen turvaton kiintymystyyli on puolestaan välttelevä. Siihen kuuluu etäisyyden pitäminen eläimeen, mikä tutkimuksen mukaan liittyy lähinnä koirien käyttäytymiseen.

Välttelevän kiintymyssuhteen omaavilla omistajilla on enemmän koiria, jotka käyttäytyvät – mahdollisesti huomion puutteessa – epätoivotulla tavalla, kuten impulsiivisesti tai jopa aggressiivisesti.

Omistajilla, joilla on taipumus hakea läheisyyttä ja vuorovaikutusta lemmikeiltään, on puolestaan enemmän lemmikkejä, jotka ovat taipuvaisempia hakemaan näitä asioita myös omistajaltaan.

Toisin sanoen, vähemmän välttelevästi kiintyneillä omistajilla on ihmissosiaalisempia lemmikkejä. Omistajan kiintymyssuhde lemmikkiinsä ohjaa siis mahdollisesti myös lemmikin käyttäytymistä.

Aiemmat alan tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmisten persoonallisuuspiirteiden ja sen millainen suhde heillä on lemmikkiinsä, välillä on selviä yhteyksiä. Mutta se, että eläinten persoonallisuuspiirteet voivat olla yhteydessä myös omistajan kiintymyssuhteen laatuun, on Aada Ståhlin mukaan jotain aivan uutta.

– Omistajan ja lemmikkieläimen välisen kiintymyssuhteen laadulla on merkittävä vaikutus heidän yhteiseen elämäänsä. Syvempi ymmärrys näistä yhteyksistä, voi auttaa ihmisiä esimerkiksi tekemään oikea-aikaisempia päätöksiä lemmikin hankinnassa, Ståhl sanoo.

– On tärkeää ottaa huomioon, että lemmikin hankkiminen mielenterveyden haasteiden keskellä ei välttämättä täytä odotuksia, joita voi liittyä sen psyykkistä hyvinvointia kohentaviin vaikutuksiin. Sen sijaan on tärkeää tiedostaa kiintymyssuhteeseen liittyvien haasteiden riski, joka voi haitata sekä lemmikin että omistajan hyvinvointia, summaa Ståhl.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 2 724 lemmikinomistajaa, 2 545 koiraa ja 788 kissaa.