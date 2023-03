Näin maailmalla uutisoitiin Ben Zyskowiczin pahoinpitelystä

Kokoomuksen kansanedustajan Ben Zyskowiczin pahoinpitelystä kerrottiin viikonlopun aikana myös ulkomaisissa medioissa.

Esimerkiksi amerikkalainen The Washington Post kirjoitti lauantaina, että Suomen valtionjohto tuomitsee hyökkäyksen voimakkaasti.

Lehden mukaan poliittinen väkivalta on äärimmäisen harvinaista Suomessa, jossa on totuttu siihen, että kansanedustajat voivat yleensä kulkea julkisilla paikoilla ilman henkivartijoita.

Vaalikampanjaa tehnyt Ben Zyskowicz pahoinpideltiin lauantaina Helsingin Itäkeskuksen metroasemalla. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT nosti jutussaan esiin, että epäilty pahoinpitelijä uhkasi heittää kansanedustajan metron alle.

Kansanedustaja kertoi saaneensa kämmenhaavoja ja polvinaarmuja, mutta olevansa muuten kunnossa. Ben Zyskowiczin mukaan epäilty tekijä arvosteli häntä juutalaisuudesta ja Natosta.

Viron yleisradioyhtiö ERR kertoi tapauksesta ja nosti mukaan kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon kommentit.

– Ehdokkaiden vapaa vaalityö on demokratiamme perusta, Orpo totesi lauantaina Twitterissä.

Olemme järkyttyneitä ja vihaisia eduskunnan tukipilariin Ben Zyskowicziin kohdistuneesta hyökkäyksestä. Ben on onneksi fyysisesti kunnossa. Hyökkäys on äärimmäisen vakavaa vaalirauhan kannalta ja tuomitsemme häirinnän jyrkästi. Ehdokkaiden vapaa vaalityö on demokratiamme perusta.

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) March 25, 2023